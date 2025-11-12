Mama met Recht leert werkgevers waarom praten over zwangerschap loont: ‘Voorkom uitval, behoud talent’

Jurist en mediator Simone Hornstra (40) zag als ondernemer en jonge moeder hoe snel goed contact tussen werkgever en werknemer kan verdwijnen rond zwangerschap en verlof. Met haar initiatief Mama met Recht wil ze werkgevers helpen dat gesprek open te houden, voordat verzuim of misverstanden ontstaan. ‘Je wil vrouwen met ambitie behouden voor je bedrijf.’

Toen Simone Hornstra tijdens haar eigen zwangerschap vroegtijdig beviel, merkte ze hoe lastig het is om betrouwbare informatie te vinden over rechten en plichten. „Met alle respect voor de overheid, maar niemand vertelt je waar je aan toe bent”, zegt ze in gesprek met De Ondernemer. „Je moet alles zelf opzoeken, terwijl je daar op dat moment helemaal geen ruimte voor hebt.”

Zowel werkgevers als werknemers weten vaak niet precies wat hun rechten en plichten zijn

Wat zij persoonlijk ervoer, ziet ze breder terug in de praktijk. Een recente zaak waarin een zwangere sollicitante haar werkgever beschuldigde van discriminatie, maar de rechter hem in het gelijk stelde, onderstreept volgens Simone hoe groot die onwetendheid nog is. „Zowel werkgevers als werknemers weten vaak niet precies wat hun rechten en plichten zijn”, zegt ze.

Mama met Recht voor werkgevers en werknemers

Simone runt al jaren mediation- en adviespraktijk Lilar in Vledder (Drenthe). Vanuit die praktijk zag ze steeds vaker jonge moeders uitvallen. „Een voorbeeld dat ik ken: een vrouw belt haar werkgever en geeft aan: ik slaap slecht, het gaat niet goed. De reactie was: neem een paar vakantiedagen op. Zo verlies je contact, en dáár begint vaak het probleem.”

Dat moet dus anders, vond Simone. Haar eigen ervaring in combinatie met versnippering aan informatie leidde afgelopen september tot het oprichten van Mama met Recht. Simone Hornstra bundelt daarin haar juridische kennis en mediation-ervaring. Ze studeerde af op familierecht en onderzocht destijds de juridische positie van duo-moederschap, waardoor haar interesse in dit thema al vroeg ontstond. „Ik werkte als mediator, werd moeder en dacht: hier zit zoveel onwetendheid. Dat moest toegankelijker kunnen.”

Veel ondernemers hebben geen idee waar te beginnen als een werknemer haar zwangerschap meldt

Het initiatief richt zich niet op moeders alleen, maar juist op werkgevers in het mkb. Want dáár gaat het vaak mis, zegt Simone. „Veel ondernemers hebben geen idee waar te beginnen als een werknemer haar zwangerschap meldt. Ze willen het goed doen, maar kennen de regels niet. En dan kom je pas in actie als het fout gaat. Werkgevers die ik spreek reageren vaak met: dit had er altijd al moeten zijn.”

Cadeaupakket als gespreksstarter

De praktische ingang is verrassend simpel: het Mama met Recht-cadeaupakket. Een symbolisch geschenk dat werkgevers aan (aanstaande) moeders kunnen geven om het gesprek open te houden. In het pakket zit laagdrempelige informatie over rechten, verlofregelingen en terugkeer, plus kleine attenties die erkenning uitstralen.

„Het is geen commercieel product, eerder een gesprekstool”, zegt Simone. „Een werkgever die zo’n pakket geeft, zegt hiermee eigenlijk: ik zie je, ik hoor je, ik blijf met je in contact. Dat voorkomt misverstanden en scheelt uiteindelijk geld. Minder uitval betekent minder kosten.”

Cadeaupakket Mama met Recht.

Sinds de lancering verkocht ze al ruim 50 pakketten, die 25 euro per stuk kosten. Die inkomsten vormen haar verdienmodel, maar Simone Hornstra vindt het belangrijker om bewustwording te creëren dan winst te maken. „Ik verdien er iets aan, maar dat is niet het uitgangspunt. Ik wil vooral dat werkgevers bewuster worden en het taboe doorbreken. Als mediator word ik pas ingeschakeld wanneer er echt een conflict is, maar liever zorg ik ervoor dat het daar nooit van komt.”

Zwangerschap op werkvloer nog altijd een taboe

Dat taboe rond zwangerschap op de werkvloer is hardnekkig, merkt ze bij gesprekken met ondernemers. „Zwangerschap blijft een spannend onderwerp. Zeker bij kleine bedrijven, waar bijvoorbeeld één medewerker veel kennis draagt. Werkgevers vragen zich af: moet ik investeren in iemand die straks met verlof is? Maar juist door er open over te praten houd je die kennis binnenboord.”

Toch ziet Simone dat het ook goed kan gaan. „Er zijn genoeg werkgevers die het wél goed doen”, zegt ze. Klein voorbeeld: bij een plaatselijke supermarkt kreeg een zwangere kassamedewerker die achter de kassa stond, gewoon een stoel. Het zijn juist zulke kleine dingen die een groot verschil maken.”

Generatieverschillen

Volgens Simone spelen ook generatieverschillen een rol. „Veel werkgevers zijn rond de 50, 60 jaar, van een generatie waarin moeders vanzelfsprekend thuisbleven voor de kinderen. Maar jonge vrouwen van nu wíllen werken. Als je ze kwijtraakt, verlies je talent.”

Ze hoort die verhalen vaak terug in haar gesprekken. „Bijna iedere vrouw die ik spreek heeft wel iets meegemaakt: ontslag tijdens zwangerschap, of moeten kolven in een bezemkast,’ zegt Simone. ‘Dat zegt iets over hoeveel onwetendheid er nog is.”

Bewustwording bij ondernemersraden

Als ondernemer heeft Simone Hornstra inmiddels zelf ondervonden dat groei niet begint met groot denken, maar met klein doen. „Ik realiseerde me: als ik ooit uitval, heb ik niets om achter te laten”, zegt ze. „Mama met Recht is iets wat kan blijven bestaan, iets wat ik later misschien zelfs aan mijn dochter kan meegeven. Dat idee gaf me de rust om klein te beginnen en stap voor stap uit te bouwen.”

Aan andere ondernemers en werkgevers wil de ondernemer vooral meegeven: blijf aandacht geven. „Ook tijdens verlof. Een kaartje, een berichtje, laat weten dat iemand nog steeds onderdeel van het team is. Dat is geen HR-taal, dat is menselijkheid. En dat betaalt zich altijd terug.”

Een kaartje, een berichtje, laat weten dat iemand nog steeds onderdeel van het team is

De komende jaren wil Simone Mama met Recht verder laten groeien. Niet alleen in aantallen pakketten, maar vooral in bewustwording. „Over vijf jaar hoop ik dat iedere zwangere werknemer in Nederland automatisch zo’n pakket ontvangt. En dat ondernemersraden dit onderwerp structureel meenemen, zodat niemand meer hoeft te zoeken naar haar rechten, en werkgevers niet meer hoeven te gissen naar hun plichten.”

