Amazon opent bezorgcentrum bij Schiphol

Amazon opent een bezorgcentrum bij luchthaven Schiphol. Daarmee speelt het bedrijf in op de toenemende vraag van klanten in Nederland die spullen bestellen bij het Amerikaanse concern. Ook kan het webwarenhuis zo de capaciteit voor het verwerken van pakketten verhogen.

Het zogeheten ‘delivery station' wordt 8.500 vierkante meter groot en biedt werk aan tweehonderd mensen, aldus Amazon. Het centrum is geen distributiecentrum of opslag waar ook producten liggen, maar alleen een plek waar pakketten gesorteerd worden. Het gebouw staat er al en moet aankomende zomer gereed zijn, meldt het AD.

PostNL, DHL Nederland en Red Je Pakketje

Pakketten worden straks bezorgd door pakketbezorgers van PostNL, DHL Nederland en Red Je Pakketje, waarmee Amazon samenwerkt. Ook biedt Amazon straks werk aan 450 pakketbezorgers die via onafhankelijke koeriersbedrijven werken, zegt een woordvoerster.



In een omtrek van 40 tot 50 kilometer in de regio Amsterdam kunnen klanten straks bediend worden Amazon

Duizenden Amazon-pakketten per dag

Het bezorgcentrum richt zich op de regio Amsterdam omdat daar vooral de vraag aantrekt. In een omtrek van 40 tot 50 kilometer kunnen klanten straks bediend worden. Amazon denkt duizenden pakketten per dag te zullen verwerken in het bezorgcentrum.



Over de kosten van het bezorgcentrum doet het bedrijf geen uitspraken. Ook is nog niet bekend of er meer bezorgcentra bijkomen in Nederland. Momenteel werkt Amazon voor Nederlandse klanten nog vanuit grote logistieke knooppunten in Duitsland en Frankrijk.

