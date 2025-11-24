Wat begint als een vriendschap op de middelbare school, groeit jaren later uit tot een liefdesrelatie én een bedrijfsidee. Bram Zeldenrijk (30) en Sacha Grafov (30) combineren hun horeca-achtergrond en passie voor koken in Mimo Homeware. Hun servies uit Portugal verovert inmiddels zowel restaurants als huiskamers.

Van schoolvrienden tot zakenpartners: het servies van Bram en Sacha ligt nu bij VT Wonen en Loods 5

Bram Zeldenrijk en Sacha Grafov zijn de oprichters van Mimo Homeware. Ze kennen elkaar al sinds de middelbare school. „De relatie begon pas jaren later”, vertelt Bram. Twee jaar geleden ontstond het idee voor Mimo Homeware. Sacha vult aan: „We hebben allebei een horeca-achtergrond: Bram meer in de keuken, ik in de bediening. Daar ontstond onze liefde voor koken, etentjes organiseren en een mooi gedekte tafel.”

Inspiratie in Portugal

Tijdens een rondreis door Portugal deden ze inspiratie op en begonnen ze kleinschalig. Naast hun banen importeerden ze enkele producten om te testen of er markt voor was. Een paar maanden geleden hakten ze de knoop door. „We besloten onze baan op te zeggen en vol voor het ondernemerschap te gaan”, zegt Bram. Hun ervaring in de horeca gaf hen daarbij het vertrouwen dat ze weten wat er speelt.

In de particuliere markt zien we de grootste kansen Bram Zeldenrijk Mimo Homeware

De eerste successen volgden snel. Binnen korte tijd leverden Bram en Sacha aan vooraanstaande horecazaken. „Zo hadden we al snel een deal met Pillows Hotel en werden we benaderd door een grote horecagroep”, vertelt Bram.

Toch ligt hun focus vooral op de particuliere markt. Sacha: „Daar zien we de grootste kansen. Zeker nu de donkere dagen en Black Friday eraan komen. Kookliefhebbers bereiden zich voor op bijzondere diners tijdens de feestdagen. Met ons servies haal je het restaurant in huis. Je eten is je eten, maar met de uitstraling en de sfeer die je neerzet ontvang je minstens zoveel complimenten.”

Mimo Homeware produceert kleinschalig

Het vierde kwartaal van 2024 werd meteen het succesvolste voor Mimo Homeware. „Tijdens de najaarsperiode geven we kortingen en dan gaat het hard”, zegt Bram. „We verwachten dan honderden sets te verkopen.”

Met hun prijsniveau levert dat een stevige omzet op. Ze weten dat hun producten niet goedkoop zijn. „We draaien geen massaproductie, maar je hebt wél iets unieks op tafel”, zegt Bram. „We halen onze producten uit Portugal, waar de kwaliteit hoog is en vakmensen onder goede omstandigheden werken.”

Toch is er nog ruimte om op te schalen. „Het plafond is nog lang niet bereikt”, stelt Sacha. „We kunnen nog prima opschalen, dus er zit genoeg groeipotentie in.”

De webshop is hun belangrijkste kanaal, maar hun producten zijn ook verkrijgbaar bij andere webshops. „We willen dat zoveel mogelijk mensen onze producten ontdekken”, zegt Sacha. „Daarom vind je ons ook in de webshops van VT Wonen en Loods 5.”

Omzet van 500.000 euro

Over de toekomst zegt Bram: „We hebben meer groeiwensen dan concrete doelen. We hebben goedbetaalde banen opgegeven en willen genoeg omzet halen om dat te compenseren en daarna doorgroeien. In 2026 willen we een omzet van 500.000 euro behalen.”

Om dat te bereiken laten ze zich adviseren en verdelen ze hun rollen duidelijk. „Bram doet de sales en marketing. Ook denkt hij aan de lange termijn en werkt aan de strategie”, zegt Sacha. „Ik richt me op de operatie, zoals de financiën en de klantenservice, en op wat er nú moet gebeuren.”

In 2026 willen we een omzet van 500.000 euro behalen Bram Zeldenrijk Mimo Homeware

Bram en Sacha zitten volledig met hun eigen geld in de onderneming en groeien bewust stap voor stap. „We zijn continu onze basis aan het verstevigen met nieuwe verkoop”, vertelt Bram.

„Zo begonnen we met een zending van tien pallets. Inmiddels zijn we doorgegroeid naar meerdere zendingen van twintig tot vijfentwintig pallets per jaar. Dat willen we verder uitbouwen.” De twee overwegen voor de toekomst het aantrekken van externe financiële middelen om nog sneller door te groeien.

Risico op breuken

De ondernemers namen bewust een buffer mee om een jaarlang zonder financiële druk te werken. Toch zijn er risico’s. „We werken met een breekbaar product”, zegt Bram. „Maar tot nu toe ging er nog geen voorraad verloren. We verpakken alles zorgvuldig. En als bij een klant iets sneuvelt, sturen we een nieuw product op.”

Het grootste risico ligt misschien wel in hun relatie. „We slapen samen, wonen samen, eten samen en werken samen. Dat kan spannend zijn”, zegt Bram. Aan de andere kant kennen de twee elkaar door en door. „We gunnen elkaar alles en durven samen fouten te maken. Testen en bewijzen is iets waarin we beiden geloven. Dat loopt door het hele bedrijf heen, van het testen van advertenties tot het ontdekken hoe we dozen het beste inpakken en versturen.”

Kwaliteit boven herhaalaankopen

Een ander vraagstuk is de levensduur van hun product. Omdat het servies lang meegaat, keren klanten niet snel terug. „Toch kies ik liever voor kwaliteit en uitstraling”, zegt Bram. „Mond-tot-mondreclame is waardevoller dan een klant die na een half jaar terugkomt omdat het servies kapot is.”

Mond-tot-mondreclame is waardevoller dan een klant die na een half jaar terugkomt omdat het servies kapot is Bram Zeldenrijk Mimo Homeware

Hun belangrijkste doel is naamsbekendheid. „We willen dat mensen Mimo herkennen zodra ze de naam horen”, zegt Sacha. Bram vult aan: „En dat we een stevig marktaandeel in Nederland hebben, uitbreiden naar buurlanden en ons assortiment vergroten. Maar altijd met hetzelfde uitgangspunt: kwaliteit leveren met een eerlijk verhaal.”

