Amber (31) begon met gammel ijswagentje, nu staat ze aan hoofd van eigen horeca-imperium

Op haar zestiende reed Amber Beekkerk met een gammel ijswagentje door de straten van Schiedam. Vijftien jaar later runt ze meerdere bedrijven en opende ze haar droomzaak. Maar de weg naar succes was lang niet altijd makkelijk.

Amber Beekkerk ontdekte al jong haar ondernemersdroom, toen ze op vijftienjarige leeftijd in een ijssalon werkte. „Ik wilde veel geld verdienen en op mijn eigen tijd en tempo werken.” Dat ging niet als ze voor een baas werkte. Haar ouders – allebei ondernemers – spoorden haar aan iets voor zichzelf te beginnen, vertelt ze aan het AD. „Dus kocht ik op Marktplaats een ijswagentje.”

Die eerste zomer bleek een flinke uitdaging. „Het was een fiets met een koelbak die nauwelijks werkte. Mijn ijs smolt en ik kreeg het ding amper van zijn plek. Mijn stiefvader, industrieel ontwerper, bouwde uiteindelijk een scooter met koelkar voor me.”

Amber ging op 21ste vol voor haar onderneming

Dat bleek een schot in de roos: het ene ijswagentje werden er al snel twee. Hoewel ze aanvankelijk nog een opleiding volgde en zelfs plannen had om een kinderopvang te beginnen, besloot ze op haar eenentwintigste vol voor haar onderneming te gaan. „Ik had toen al meerdere wagens, een groeiend team en een eigen loods.”

Amber in 2012 achter haar ijskar. Privéfoto

Makkelijk om dat allemaal voor elkaar te krijgen was het niet. „Ik werd als jonge vrouw vaak niet serieus genomen. Toen ik op zoek was naar een grote loods, wilden makelaars me soms niet eens rondleiden. ‘Heb je weer zo’n meisje met een idee’, dachten ze.”

Pop-upwinkel in Rotterdamse Koopgoot

In 2018 nam Ambers carrière een vlucht toen ze een belletje kreeg van de Rotterdamse Koopgoot. Of ze een pop-upwinkel wilde openen. Niet op zomaar een plek, maar midden in de Koopgoot. Het was een meisjesdroom die uitkwam: „Ik ben dol op ijs, koekjes, taartjes. Mijn tweede naam had ‘cheatday’ kunnen zijn.”

Het plan was drie maanden te blijven, maar ze is er nooit meer weggegaan. Sterker nog, Belicio Cheatday heeft inmiddels meerdere winkels in verschillende steden.

Vanaf dat moment ging het snel: nieuwe winkels, een grotere loods, een eigen bakkerij en een webshop voor koekjes. „Die webshop begon een half jaar voor corona, met tien koekjes per keer. Tijdens de pandemie kregen we ineens duizend bestellingen op een dag. Alles moest verbouwd worden.”

Het was continu overleven voor horeca-ondernemer

Toch was de coronaperiode allesbehalve makkelijk voor Amber. „Veel van onze winkels bestonden nog geen jaar, dus we kregen geen overheidssteun. Tegelijk stegen de kosten. We moesten investeren in de bakkerij terwijl het festivalwerk wegviel. Het was continu overleven.”

De ene crisis volgde de andere op. Amber kreeg te maken met personeelstekort, stijgende inflatie, verschillende rechtszaken en de energiecrisis. „Onze energierekening steeg van 500 euro naar 4.000 euro. Je probeert goodwill te behouden, betaalafspraken te maken, maar er komt een punt dat het niet meer houdbaar is.” Op een gegeven moment leek het alsof ze alleen nog maar bezig was met crisismanagement. „Het zijn uitdagende tijden geweest. Ik heb echt in zak en as gezeten.”

Ik heb altijd de druk gevoeld dat alles snel, snel, snel moest. Dus ik ben heel streng voor mezelf. Amber Beekkerk

Ondanks alles bleef ze doorgaan. „Ik heb de afgelopen vijf jaar méér geleerd dan in de tien jaar dat alles goed ging. Als alles vanzelf gaat, leer je niks. Pas in tegenslag ontdek je waar je toe in staat bent.” Amber nam in 2022 zelfs nog een extra bedrijf over: het Mexicaanse foodtruckconcept dat haar man vóór corona runde. „Toen hij terug de finance in ging, stond die truck stil in de loods. Dus dacht ik: dan doe ik dat er ook wel bij.”

De bedrijven van Amber Beekkerk Beekkerk is de oprichter van het zoetwarenrestaurant Belicio Cheatday, dat drie vestigingen heeft. In haar eigen bakkerij worden dagelijks duizenden Lava cookies en liters ambachtelijk ijs geproduceerd. Daarnaast beschikt ze over dertien foodtrucks, die worden ingezet voor festivals en evenementen. Ook runt ze het Mexicaanse foodtruckconcept Exotiqo, waarmee ze door het hele land de lekkerste streetfood serveert. Sinds februari is ze ook eigenaar van Soulz Lunchroom op het Statenplein in Dordrecht.

In die zware jaren ontstond bij Amber het idee voor Soulz, haar nieuwste zaak in Dordrecht die in het pand bij de al bestaande Belicio Cheatday zit. „Ik wilde iets heel nieuws waar ik mijn energie en mijn passie in kwijt kon. Het was voor mij ook echt een soulful project.”

Amber in haar nieuwe trots; lunchroom Soulz. Foto: Soulz

Reizen naar Bali, Dubai en Marokko

Ze wilde een plek waar je ziel zich thuis voelt. „Een mooie plek, geïnspireerd door mijn reizen naar Bali, Dubai en Marokko, waar je het eten kunt mixen en matchen, iets hartigs en iets zoets, zonder dat je hoeft te kiezen. Alles halal, zodat het voor iedereen toegankelijk is.” De eerste reacties zijn volgens Amber heel erg positief. „Het is eigenlijk een veel grotere hit dan ik had durven dromen.”

Momenteel is ze bezig met het verkopen van haar foodtrucks. „Ik heb het ruim vijftien jaar met passie gedaan, maar soms is het tijd om iets af te sluiten en ruimte te maken voor nieuwe dromen en uitdagingen”, zegt ze daarover. „Ondernemen betekent soms een stap terug doen om er later weer twee vooruit te kunnen. De markt verandert, en dat vraagt soms ook om een aangepast businessplan.”

Snel, snel, snel

Hoewel Amber nog maar 31 is, heeft ze al een behoorlijk aantal ondernemingen op haar naam staan. „Ik heb altijd de druk gevoeld dat alles snel, snel, snel moest. Dus ik ben heel streng voor mezelf”, vertelt ze. „Want op een gegeven moment gaat je biologische klok lopen en wil je kinderen. Ik wil niet op dit niveau blijven ondernemen en werken als ik een gezin heb.” Het zijn zaken waar mannen vaak minder over hoeven na te denken, volgens haar.

Een negen-tot-vijf-baan is het werk van Amber absoluut niet te noemen. „Er gaat geen dag voorbij dat ik niet een paar uur aan het werk ben. Ook op vakantie gaat de laptop mee.” Toch zou ze het niet anders willen. „Als ik kan bepalen hoe laat, waar en wanneer ik dat doe, maakt het mij niks uit dat ik er 365 dagen per jaar voor klaar moet staan.”

Aan anderen die ook graag een onderneming willen starten, geeft de ondernemer het advies: gewoon doen. „Zolang je niet de eerste stap zet, gaat er niks gebeuren, zo simpel is het. Ja, je gaat vallen. Ja, het gaat ongemakkelijk zijn. Ja, je gaat tegenslagen krijgen, maar het is niemand ooit makkelijk afgegaan. Blijf gewoon in jezelf geloven en geef niet op.”

