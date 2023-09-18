ANWB aan kabinet: zie af van accijnsverhoging brandstof

Het kabinet moet afzien van het verhogen van de accijns op brandstof, nu de prijzen aan de benzinepomp de afgelopen tijd al flink zijn toegenomen. Die oproep doet de ANWB na onderzoek onder dik 1200 leden. Daaruit komt naar voren dat ruim een kwart van hen inmiddels financieel in de knel zit, omdat deze leden hun tankkosten steeds moeilijker kunnen betalen.

Volgens de ANWB bestaat de prijs van een liter benzine nu al voor ruim de helft uit belastingen. Daardoor staan "de belastingen en de kale pompprijs niet meer in verhouding tot elkaar", stelt de verkeersorganisatie. Maar het kabinet is voornemens om de belastingen per 1 januari volgend jaar verder te verhogen, waardoor bijvoorbeeld de benzineprijs volgens de ANWB waarschijnlijk met nog eens 21 cent per liter toeneemt.

26 procent van de ondervraagde ANWB-leden geeft aan inmiddels te moeten besparen op andere uitgaven. Het merendeel, bijna driekwart, teert daarbij in op spaargeld. Anderen kiezen ervoor minder uit te geven aan vakantie, uitjes, uit eten gaan of boodschappen. Ook zegt ruim een kwart kosten te besparen op onderhoud van de auto, waardoor de kans op pech en nog hogere kosten toeneemt, aldus de ANWB.