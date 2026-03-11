Broers Sebastiaan en Christiaan gaan viraal met broodje van 70 euro: ‘Er kwamen zelfs bouwvakkers op af’

Zin in een broodje? Een sandwich van 70 euro? Dan moet je in de Amsterdamse De Pijp zijn. Bij Ranchi, eigendom van de broers Sebastiaan en Christiaan Roosink, om precies te zijn. Zij serveren er de ‘ultimate A4 wagyu katsu sando’ voor slechts zeven tientjes. Online ging het broodje viraal en trok het meer dan een miljoen kijkers. Maar een TikTok-rij voor de deur zitten de ondernemers niet op te wachten.

Het gerecht bestaat uit wit melkbrood met exclusief Japans vlees van de wagyu-rund. De broers Sebastiaan en Christiaan haalden vele media met het prijzige broodje. „Ze belden ons met de vraag of ze bij ons konden komen filmen voor een item. Dat ging goed. Maar de storm die daarna losbarstte… Je verwacht wel wat, maar het ging wel erg ver’’, memoreert Sebastiaan in De Ondernemer Live.

Helaas voor de journalist, het was toch een lekker broodje. Dat wisten wij natuurlijk wel Sebastiaan Roosink Ranchi

„De journalist van de Telegraaf kwam langs om het broodje te proeven. Een beetje prikken en dan hopen dat het helemaal niet zo lekker is… Om dan te zeggen dat het 70 euro kost, maar de smaak tegenvalt. Helaas voor de journalist, het was toch een lekker broodje. Dat wisten wij natuurlijk wel. Later ging het filmpje live, zie je het op de socials voorbij komen en dan gaat het steeds harder. Het werd op de Telegraaf zelfs vaker bekeken dan een filmpje over Geert Wilders!’’ Christiaan: „Het is alleen al op Instagram inmiddels 1,4 miljoen keer bekeken. Daarnaast staat ‘ie ook op Facebook, TikTok en zelfs op Snapchat. Het is echt overal te zien.’’

The holy grail onder de sandwiches

Hoe ontstond het idee achter de sandwich - die inmiddels is uitverkocht - eigenlijk? ,,We bestonden drie jaar en dat moest gevierd worden. The holy grail qua sandwiches is toch wel een broodje wagyu. Dat is een koeiensoort uit Japan. Het vlees is prachtig met vet gemarmerd. Heel kleine druppeltjes vet verdeeld over het rundvlees. Wanneer je het verwarmt, wordt het ontzettend zacht, mals vlees. Overigens bestaat maar liefst de helft van wayguvlees uit vet. Het smelt op je tong, wanneer je erin bijt’’, vertelt Sebastiaan smakelijk. De laag panko (Japans paneermeel) rondom het vlees en een mooie, volle saus vervolmaken de lekkernij.

Sebastiaan en Christiaan voor hun broodjeszaak. Foto: eigen foto

Waarom is het broodje zo kostbaar?

Hoe heerlijk ook, veel mensen reageren onder de vele socialemediaposts dat ze het een belachelijk hoog bedrag vinden. Is het wel zo slim om als horecaondernemer in deze tijden 70 euro voor een sandwich met exclusief beleg te vragen? „In een restaurantsetting is dit de goedkoopste wagyu die je ooit gaat eten’’, verzekert Sebastiaan. „Maar 100 procent wagyuvlees is gewoon enorm kostbaar. Er zit ongeveer 35 euro exclusief btw aan wagyu op het broodje. Tel daarbij de talloze andere ingrediënten en de vele manuren voor het maken van het broodje op. Dus dan valt die marge voor ons procentueel gezien nog best mee.’’

Normaal gesproken, zonder de media-aandacht, is het veel wanneer we er maar één in de week verkopen Sebastiaan Roosink Ranchi

En nee, niet alleen lekkerbekken met een dikke portemonnee die elke week naar het chique Okura-hotel gaan om veel geld aan eten uit te geven, komen bij Ranchi langs voor de Japanse sandwich. „Toen het filmpje net viraal was gegaan kwamen er ook bouwvakkers’’, aldus Sebastiaan. Christiaan: „Bouwvakkers, bouwvakkers en nog eens bouwvakkers.’’ Sebastiaan: „We hebben er het afgelopen weekend maar tien kunnen verkopen, toen was het uitverkocht. Het gaat in batches. Maar normaal gesproken, zonder de media-aandacht, is het veel wanneer we er maar één in de week verkopen.’’

Sebastiaan (links) en Christiaan Roosink. Foto: eigen foto

Slimme marketingstunt of puur geluk?

Zien de broers het als een slimme marketingstunt of -tool? „Ik denk van niet. Het succes is een schot in de roos. Maar per ongeluk. Het afgelopen weekend hadden we wel een hogere omzet van zo’n tien tot vijftien procent. Dankzij de aandacht in de media. Mensen zien dan ook andere leuke dingen op de kaart staan en kopen het om te proeven. Ook mensen van buiten de Randstad. Ze komen langs omdat ze het filmpje online hebben gezien en ze zijn benieuwd. Dat is natuurlijk erg leuk. Het zal de aankomende weken nog wel aanhouden’’, verwacht Sebastiaan.



„Een volgende stunt? Niet per se. Het belangrijkste is om onze klanten nu vast te houden. Dan is de juiste mond-tot-mondreclame belangrijker dan social views. Die views brengen niet altijd geld in het laatje.’’



De gehypte sandwich van 70 euro. Eigen foto

Laat die TikTok-rijen maar achterwege

De mannen zitten daarom niet te wachten op een TikTok-rij voor hun zaak in hartje Amsterdam. Christiaan: ,,De buren op de Albert Cuyp zullen er ook niet blij van worden.’’ Sebastiaan: ,,We verkopen geen eenheidsworst. Het is geen friet of stroopwafel. Het zijn broodjes die vrij lastig te maken zijn, het is moeilijk op te schalen. Ik moet er niet aan denken dat we de komende weken elke dag honderd man voor de deur hebben staan die een broodje wagyu willen. Dan word je helemaal gek!’’