Chris was ooit jongste buschauffeur van Nederland, nu staat hij aan hoofd van 101-jarig familiebedrijf

Hij was met zijn 18 jaar de jongste buschauffeur van Nederland. Inmiddels staat Chris Verschoor (33) als vierde generatie aan het ‘stuur’ van touroperator Verschoor Reizen uit Hardinxveld-Giessendam. Het familiebedrijf bestaat deze maand 101 jaar.

„Rijden kon ‘ie als de beste, maar het was best spannend om hem mee op pad te sturen’’, herinnert moeder Marjandel Verschoor (59) zich in het AD over die eerste keer dat haar zoon Chris als 21-jarige buschauffeur een groep Indiërs mee op rondreis door Europa nam. „Hij was nog nooit zo lang van huis geweest.’’

Voor Chris was het een mooi avontuur. „Ik heb als buschauffeur veel van Europa mogen zien.”

Vierde generatie binnen familiebedrijf

Chris is de vierde generatie binnen het familiebedrijf. In 1924 besloot overgrootvader Verschoor het roer letterlijk om te gooien. Hij was schipper, maar kwam aan wal omdat zijn kinderen naar school moesten.

De binnenvaart maakte plaats voor een buslijndienst, die hij samen met zijn broer opzette. De lijndienst reed tussen Gorinchem, Hardinxveld en Giessendam. In de loop der jaren verschoof het accent van lijndienstvervoerder naar groepsreisspecialist.

Hectische tijd na plots overlijden

In 1988 werkte de destijds 22-jarige Marjandel op kantoor in het bedrijf van haar schoonouders. ,,Mijn man Basjan en ik zouden het bedrijf langzaamaan gaan overnemen, maar drie dagen voor de officiële overname overleed mijn schoonvader zeer plotseling aan een hartstilstand in Oostenrijk.”

Een hectische tijd volgt. Marjandel: „Tijd om echt bij de pakken neer te gaan zitten, was er niet. Er moest een bedrijf gerund worden.”

Chinouk en Chris. Richard van Hoek Fotografie

Hard werken voor Verschoor Reizen

Onder leiding van Marjandel en Basjan Verschoor groeit Verschoor Reizen uit tot wat het vandaag de dag is: een touroperator die reizen aanbiedt voor uiteenlopende doelgroepen. Van het vervoer van leerlingen op schoolreisjes tot aan geheel verzorgde (steden)trips. Het bedrijf heeft inmiddels 46 personeelsleden in dienst en een wagenpark met 16 bussen. „Het was hard werken, maar op die groei ben ik ontzettend trots’’, aldus Marjandel.

Chris en zijn vrouw Chinouk (34) namen het familiebedrijf vorig jaar tijdens het 100-jarig bestaan officieel over. Chris: „Ik doe dit werk met heel veel plezier. Krijg er ontzettend veel energie van. Uiteindelijk is mijn broer Jacco voor zichzelf begonnen maar het was daarom voor ons als vanzelfsprekend dat een van ons ooit het stokje over zou nemen.’’

Chris en Chinouk en een ‘bizar toeval’

Het toeval wil dat Chinouk geen onbekende is voor Chris’ ouders. Hoewel Chris en Chinouk elkaar tien jaar terug in Gorinchem tegen het lijf lopen wanneer Chris zijn opwachting maakt als ‘zingende buschauffeur’, blijkt Basjan zijn schoondochter als baby al ooit te hebben gezien.

En zo heeft Basjan, midden in Frankrijk, in de bus een flesje opgewarmd voor... jawel, baby Chinouk. Bizar toeval, hè? Marjandel Verschoor

Marjandel vertelt: „Zo’n 34 jaar geleden reed mijn man met een bus door Frankrijk, precies tijdens de boerenstakingen. Het was complete chaos op de weg. Op een gegeven moment merkten ze dat er een Nederlandse auto steeds achter de bus bleef rijden. En wat bleek? Het waren de ouders van Chinouk: ze moesten naar Gorinchem en herkenden ons als Hardinxveldse vervoerder.”

De ouders van Chinouk en Basjan raakten aan de praat en vroegen de vervoerder of hij een babyflesje kon opwarmen. „En zo heeft Basjan, midden in Frankrijk, in de bus een flesje opgewarmd voor... jawel, baby Chinouk. Bizar toeval, hè?”

Uitbreiding van familiebedrijf

Chris en Chinouk werken samen als ‘een geoliede machine’. „Zij gaat over de centen’’, aldus Chris. „Met haar achtergrond in finance past ze heel goed binnen het bedrijf.’’ Het stel heeft mooie dromen voor de toekomst. Chris: „We hopen in 2027 te kunnen uitbreiden, met een nieuw kantoor en grotere loods nabij ‘t Oog. We groeien namelijk uit ons jasje.’’