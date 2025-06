Van winkeltje aan huis naar een miljoenenomzet met Babypark van 7.500 m²

Lees verder onder de advertentie

De pers te woord staan doet de familie niet graag, pas na herhaald verzoek wil Jan Timmer (44) met De Gelderlander om de tafel. Tijdens het interview kijkt hij af en toe op zijn telefoon; de zaken gaan onverminderd door, schrijft het AD.

Maar niet op zondag. De bedrijven van de familie zijn dan gesloten, ook online. De Timmers zijn gelovige mensen. „We onderschrijven de tien geboden en proberen daar zo goed mogelijk naar te leven. We zien de zondag echt als rustdag”, zegt Jan Timmer.

De gouden combinatie achter Babypark

Johannes Gerrit Timmer - kortweg Jan - is één van dertien kinderen uit het gezin van Arie en Adriana Timmer-Verweij, dat vijf dochters en acht zoons telt. Het is de opa van Arie, de boerenzoon en molenknecht Cornelis van Tuijl, die met zijn molen De Zwaluw in Gameren de basis legt voor het familie-imperium. De molen wordt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers verwoest.

Lees verder onder de advertentie

Kleinzoon Arie Timmer (1954, Haaften) gaat in de meelhandel. Zijn ondernemingsgeest en de kennis van babykleding van zijn vrouw Adriana blijken een gouden combinatie. Het kleine winkeltje aan huis dat daaruit ontstaat, wordt in de jaren 70 de start van wat nu Babypark heet.

Lees ook: Deze broers runnen supermarkt-imperium van 100 miljoen

7.500 vierkante meter babyspullen bij Babypark

Het babywinkeltje strijkt uiteindelijk neer in Kesteren en maakt een ongekende groei door. Daar, op een aangeharkt park met hoge heggen en waar nog geen grasspriet bruin lijkt, staat inmiddels een winkel met meer dan 7.500 vierkante meter aan babyspullen.

Lees verder onder de advertentie

In de showroom kunnen bezoekers er kinderwagens testen op een parcours met verschillende soorten ondergrond. Op de eerste verdieping staat een gloednieuwe, blinkende BMW stationwagon: bedoeld om kinderzitjes in te testen.

Het is één van inmiddels elf Babyparklocaties: tien in Nederland, één in Duitsland. Het bedrijf in babyspullen afficheert zichzelf als Europa’s grootste.

Lees ook: Hippe fopspeen en praktische zuigfles: zo maakte Vivienne van haar bedrijf Difrax een wereldmerk

Lees verder onder de advertentie

Uitbreiding en overnames: Babypark en andere Timmer-bedrijven blijven groeien

De Timmers starten niet alleen zelf nieuwe zaken, ze nemen ook andere over. Zo kwam het failliete Baby-Dump - destijds goed voor veertien Nederlandse winkels en een Belgische vestiging - in 2017 in handen van de Kesterense familie.

En eerder dit jaar werd duidelijk dat ook de merknaam en de voorraad van de failliete kindermeubelmaker Bopita aan het lijstje met ondernemingen wordt toegevoegd.

We zijn altijd een beetje molengek gebleven Jan Timmer

Het blijft niet bij babywinkels. Aan de Batterijenweg verrijzen meer Timmerbedrijven, waaronder woonwinkel De Bongerd. En - niet te vergeten - een herbouwde, nieuwe molen De Zwaluw: de jeugddroom en trots van vader Arie, maar geliefd bij alle Timmers. „We zijn altijd een beetje molengek gebleven”, glimlacht Jan Timmer.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Duits investeringsfonds koopt Nederlandse winkels en webshop Prénatal

Dertien Timmertelgen werken in familie-imperium

De uitbreidingsdrang van de familie is niet ongebreideld. De familie lijkt de focus te hebben op winkels, bouwen, vastgoed en investeren. Al zijn er ook verwante uitstapjes als een bedrijf in tuinhuizen en overkappingen in Kesteren.

Jan Timmer zelf heeft onder meer een bouwbedrijf, JG Timmer BV, dat als projectontwikkelaar is betrokken bij nieuwbouwplan De Hoge Wei. In opdracht van het kerkbestuur van de Gereformeerde Gemeente Kesteren bouwt het bedrijf ook de nieuwe kerk, die onderdeel is van dit plan.

Lees verder onder de advertentie

Je begint gewoon met vegen Jan Timmer

Alle dertien Timmertelgen werken in het familie-imperium, zegt Jan Timmer. Daar zit volgens hem geen dwang of verwachting achter: „Het is heel natuurlijk gegaan, pa en ma hebben altijd gezegd, dat er niks mis mee is als je wat anders wilt. Maar bij ons is het nooit een vraag geweest of iemand ergens anders wilde werken, dat wilden we gewoon niet.”

Niet dat Jan en zijn broers en zussen gelijk in de directeursstoel mochten plaatsnemen. „Je begint gewoon met vegen.”

Lees ook: Deze piepjonge chef (23) begon zijn horeca-imperium vanuit studentenkamer

Lees verder onder de advertentie

Honderden miljoenen omzet

Het heeft de familie geen windeieren gelegd. Zo was het bedrijf FTH Groep Holding BV - waar meerdere dochterbedrijven onder vallen - in 2023 goed voor een omzet van meer dan 223 miljoen; daar bleef bijna 10 miljoen euro winst van over. FTH staat overigens voor Familie Timmer Holding, veel van de bv’s in de familie hebben een naam met deze afkorting erin.