En dat is drie! Het succesverhaal van TrafficSupply uit het Gelderse Hattem leverde in 2024 voor de derde keer een FD Gazellen Award op. Een bekroning voor de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Hoe een andere manier van denken tot succes leidt in de wereld van, onder meer, verkeersborden.

De verkeersborden van dit snelgroeiende bedrijf met 35 webshops (!) zie je overal

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Sneller groeien dan de markt. Dat is, kort door de bocht, de reden dat Het Financieele Dagblad de FD Gazellen Awards uitreikt. Na 2022 en 2023 viel TrafficSupply ook in 2024 de eer te beurt. In de categorie middel groot (minimaal 500.000 euro omzet) werd het bedrijf onderscheiden.

Verkeersborden en Hattem. Dat gaat al langer samen. De geschiedenis gaat terug naar 1963, toen Brimos werd opgericht. Tot de verhuizing naar Hoogeveen in 2022 produceerde het bedrijf verkeersborden - en meer - vanuit Hattem.

TrafficSupply-eigenaren Koen van Tiel en Arjen van Dieren kennen elkaar van Brimos. In 2017 stonden ze aan de wieg van hun bedrijf. Waar Brimos vooral op massa mikt richten Van Tiel en Van Dieren zich op maatwerk. Ze zagen online kansen. ,,Van oudsher is dit een markt met veel standaard werk, waarbij de opdrachten van de overheid komen’’, zegt Van Tiel in het AD. ,,Het gaat daarbij om aanbesteed werk.’’

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Tetris met verkeersborden

De borden bestaan uit een plaat aluminium met reflecterende folie erop. ,,Wij maken ze per stuk, maar verwerken ze als bulk.’’

Noem het Tetris, legt Van Dieren het concept uit. ,,Je past alle opdrachten zo in elkaar dat je zo min mogelijk folie nodig hebt om alles te maken. Tussen ronde borden is er bijvoorbeeld plek om er een huisnummertje tussen te zetten. De software werkt voor ons.’’

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En zo is de markt opeens een stuk groter, dan de overheid die borden nodig heeft. ,,Bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen en particulieren’’, geeft Van Tiel voorbeelden. ,,We kunnen de hele routing in en rond een bedrijf voor onze rekening nemen en houden rekening met geldende regels.’’

35 gespecialiseerde webshops

TrafficSupply heeft meer dan 35 gespecialiseerde webshops met namen als informatiebord.nl, veiligheidsbord.nl en hondenpoepbord.nl. ,,De klant ontwerpt zijn eigen oplossing’’, aldus Van Dieren. ,,Een parkeerbord kun je gemakkelijk personaliseren met je bedrijfsnaam. Daarnaast kan je de kleur, afmeting en tekst zelf aanpassen.’’

“ We verkopen liever duizend keer een bord dan één bord duizend keer ” Koen van Tiel TrafficSupply

Wat je ziet is wat je krijgt. Letterlijk. ,,Met een paar klikjes heb je jouw bord in 3D op je scherm. Je kan zelfs virtueel bekijken hoe hij erbij staat op de plek waar hij moet komen.’’

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,,We verkopen liever duizend keer een bord dan één bord duizend keer’’, geeft Van Tiel de bedrijfsfilosofie prijs, ,,want op deze manier kunnen we het even efficiënt maken. Een groot deel gebeurt automatisch, tot het betalen aan toe. We plakken nog wel met de hand de stickers op het juiste formaat bord. De klant heeft het doorgaans een dag later in huis.’’

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Groeiend aantal orders

Het aantal orders groeide van twintig naar meer dan honderd per dag. De systemen zijn gemakkelijk te dupliceren. ,,We hebben hier het wiel uitgevonden. En we brengen dezelfde platformen en machines nu naar België en Duitsland.’’

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Waar bebording de hoofdmoot vormt heeft TrafficSupply ook andere producten. ,,We zijn de officiële partner van de Rookvrije Generatie. Voor hen maken we borden maar ook stoeptegels, vlaggen en stickers.’’

Ze hebben ook een eigen plaatsingsdienst. ,,Vooral in de Randstad plaatsen we veel’’, zegt Van Dieren. Hij lacht: ,,Dan zie je verschil in mentaliteit, want in het noorden en oosten doen de meeste klanten dat zelf. Het is ook best gemakkelijk. We leveren de schroefjes, plugjes en instructie erbij.’’