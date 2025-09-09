IND trekt vergunning in van grootste Nederlandse au-pairbureau Nina Care, 110.000 euro aan boetes

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de vergunning van au-pairbureau Nina Care ingetrokken. Daarmee kon het mensen van buiten de Europese Unie in Nederlandse gezinnen plaatsen. Het bedrijf zou niet goed toezien op au pairs en heeft volgens de IND 48 regels overtreden.

Lees verder onder de advertentie

Nina Care koppelt oppassers, gastouders en au pairs van over de hele wereld aan ouders. Het is onduidelijk hoeveel au pairs via het bureau nu in Nederland zijn. Volgens de IND gaat het om enkele honderden. In een interview dat afgelopen juli verscheen op ondernemersplatform MtSprout, zeggen de eigenaren van Nina Care dat in totaal 680 mensen als au pair bij hen werkzaam zijn.

Door de tientallen overtredingen is het boetebedrag voor het grootste Nederlandse au-pairbureau opgelopen tot 110.000 euro, schrijft NU.nl. Het bureau zou allerlei regels rondom administratie-, informatie- en zorgplicht hebben overtreden. Het gaat daarbij om “zwaardere, herhaaldelijke overtredingen”, zegt een woordvoerder van de IND tegen persbureau ANP.

Lees ook: Meer problemen voor Nina.care, nu met au pairs in het buitenland: ‘Niet zeggen dat je komt werken’

Lees verder onder de advertentie

Au pairs zonder visum naar Verenigd Koninkrijk

Zo moet op het welbevinden van de au pair worden gelet en moet gecontroleerd worden dat een werknemer niet meer dan dertig uur aan huishoudelijke taken uitvoert. Rond die taken zijn volgens de woordvoerder allerlei dingen misgegaan.

Uit een recent onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat au pairs zonder een vereist visum naar het Verenigd Koninkrijk worden gestuurd. Ook zouden ze bij de grens moeten liegen om toch het land binnen te kunnen komen. Daardoor zijn meerdere au pairs in de problemen gekomen. Ze werden bijvoorbeeld kort gedetineerd en daarna uitgezet. Nina Care heeft gezegd te stoppen met deze praktijken.

Au pairs zouden schreeuwen tegen kinderen, geen luiers kunnen verschonen of plotseling verdwijnen

Begin juli berichtte Nieuwsuur voor het eerst over misstanden bij het bedrijf. Au pairs zouden schreeuwen tegen kinderen, geen luiers kunnen verschonen of plotseling verdwijnen. Op dat moment had de IND al veertig boetes opgelegd en overwoog de dienst de vergunning in te trekken.

Lees verder onder de advertentie

Nina Care kan verder zonder vergunning

Het au-pairbureau blijft ondanks het verliezen van de vergunning wel bestaan en werkt in Nederland alleen nog met au pairs uit EU-lidstaten. Daarvoor is geen vergunning nodig. Mensen die van buiten de EU komen en een verblijfsvergunning van langer dan drie maanden hebben, moeten op zoek naar een ander au-pairbureau.

In een reactie aan persbureau ANP laat Nina Care weten het besluit van de IND te begrijpen en steunen. Naar eigen zeggen is het bedrijf in 2021 en 2022 te snel gegroeid en zijn administratieve fouten gemaakt. Ook vindt het bedrijf het “heel naar dat dit onzekerheid heeft veroorzaakt” bij de gezinnen en au pairs.

Lees ook: Hoe Nina.care de wereldwijde oppasmarkt wil veroveren: ‘Au pair is factor drie goedkoper’

Lees verder onder de advertentie

Hieronder de uitzending van Nieuwsuur over Nina Care: