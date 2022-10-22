Bakkers protesteren tegen ontoereikende energiecompensatie

Bakkers door heel Nederland hebben vanochtend de lichten in hun zaak niet aangedaan. In plaats daarvan staken ze kaarsen aan uit protest tegen de energiecompensatie die het kabinet biedt. Deze is volgens de sector ontoereikend.

Lees verder onder de advertentie

Volgens Sandra Pluim van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij, de coördinator van de actie, bakken ruim tweehonderd bakkers bij kaarslicht zaterdag. Met de hashtag #WijWillenBakken lieten talloze bakkers op sociale media weten hun lichten uit te doen. Ze noemen de aangekondige steun vanuit Den Haag "gebakken lucht". Volgens Pluim is er vanuit klanten "heel veel begrip voor de actie" en zijn mensen zeer begaan met het lot hun lokale bakker.

De organisatie spreekt over een "fluwelen protest", om de consument en de politiek te laten zien dat het water veel bakkers in Nederland "tot boven de lippen" staat. Volgens de organisatie zien bakkers uit zowel het mkb als het grootbedrijf "hun bedrijven ten onder gaan door de toenemende kostenstijgingen". Brood bakken "is niet meer op te brengen tegen de huidige energieprijzen", zo valt te lezen in een verklaring.

Financiële problemen

Als er niks verandert en de energie- en grondstofprijzen onverminderd hoog blijven, voorziet Silvia van Nieuwland van kenniscentrum Beko Advies dat 10 procent van de bakkers voor het eind van het jaar met financiële problemen te maken krijgt. Een gemiddelde bakker is normaal gesproken zo'n 3 procent van de omzet kwijt aan energiekosten. Dat is inmiddels gestegen naar 9 procent, zegt Van Nieuwland. De steunmaatregel van de overheid is er echter alleen voor bedrijven die 12,5 procent van de omzet kwijt zijn aan energie. "95 procent van de sector heeft hier niks aan", aldus Van Nieuwland.

Lees verder onder de advertentie

Het kabinet heeft 3,1 miljard euro energiesteun toegezegd voor het mkb vanaf april volgend jaar. "Maar bakkers moeten nog maar zien of ze december halen", zegt Pluim. Ook houdt het kabinet volgens Pluim onvoldoende rekening met de verschillen tussen grote en kleine bedrijven in de branche.