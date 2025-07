Lees verder onder de advertentie

Het voelt onwerkelijk, zegt Machteld Angenendt (42). Al twaalf jaar runt ze samen met haar broer Wilbert (46) het bedrijf Angenendt Tuin- en Parkmachines in Overasselt. Het bedrijf werd bijna vijftig jaar geleden opgericht door hun ouders en trok klanten uit de wijde regio. Daar komt nu een einde aan.

Een webshop heeft geen kosten voor een grote, fysieke locatie zoals die van ons Machteld Angenendt

De broer en zus, beiden opgegroeid in het Gelderse dorp, stoppen met de winkel. Vooral de toenemende concurrentie van webwinkels maakt het moeilijk nog een goede boterham te verdienen.

De gazonmaaiers, bladblazers, bosmaaiers en kettingzagen die het bedrijf verkoopt en repareert zijn bijna allemaal ook online te koop. „En daar is de prijs net iets voordeliger”, vertelt Machteld in het AD. „Een webshop heeft immers geen kosten voor een grote, fysieke locatie zoals die van ons.”

Lees verder onder de advertentie

Meer concurrentie van webshops tijdens corona

In de coronaperiode nam de concurrentie van webshops plotseling fors toe. „Dat leverde soms aparte situaties op”, vertelt Machteld. „Steeds vaker stonden er klanten in de zaak die op hun mobieltje ter plekke de prijs van het product online opzochten. Daar kunnen we niet tegenop.”

Dat die lage prijzen aantrekkelijk zijn, begrijpt ze. Toch mist de klant in haar ogen dan veel: „Bij ons stond persoonlijke aandacht altijd voorop. Stond een klant met een kapotte grasmaaier? Dan kwam één van ons eraan. Had iemand advies nodig, of een simpele vraag over een product? Dan waren we bereikbaar. Soms ging de telefoon hier wel zestig of zeventig keer per dag.”

Lees ook: De verrassende ondergang van Henk Teunissens Rivièra Maison: ‘Hij dacht te groot en wilde te snel’

Lees verder onder de advertentie

En dat is hard werken met maar vier werknemers, zeker als je ook een gezin hebt. „Het vraagt wat van je”, zegt Machteld eerlijk. „Maar ik ben niet iemand die graag stilzit. Het werk heeft, net als bij andere beroepen, voor- en nadelen.”

Klantcontact waardevol voor Angenendt

Het contact met klanten was voor Angenendt juist een van de leukste kanten van haar werk, vertelt ze. Het is de belangrijkste reden om niet alleen de ‘dure’ winkel op te geven, maar ook de eigen webshop.



„Alleen online werken zou helemaal geen voldoening geven. Ik ben geen dozenschuiver. Voor ons heeft dit geen toekomst meer. Bovendien zijn we nu nog op een leeftijd waarop we gemakkelijk een andere baan vinden.”

Alleen online werken zou geen voldoening geven. Ik ben geen dozenschuiver Machteld Angenendt

Op 12 juli sluit de winkel definitief zijn deuren. In augustus organiseert Angenendt nog een veiling van alle resterende goederen.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Schuldendeal voor ondernemers: hoe je jouw bedrijf levensvatbaar maakt in zwaar weer

Machteld en Wilbert Angenendt bij hun winkel. Foto: Theo Peeters