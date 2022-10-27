Nederlandse bedrijven halen steeds meer geld op via groene obligaties. Dat zijn leningen bedoeld voor de financiering van duurzame projecten. Het uitgeven van dit geld moet heel duidelijk gekoppeld zijn aan de klimaatdoelen.

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) was de Nederlandse groene obligatiemarkt aan het einde van het derde kwartaal goed voor 91,5 miljard euro. Dat is 3 procent meer dan een jaar geleden. Tegelijk kromp de totale markt voor obligaties vanwege de oplopende rentes met bijna 10 procent, wat betekent dat er relatief steeds vaker voor groen schuldpapier wordt gekozen.

De cijfers wijzen uit dat groene obligaties vooral uitgegeven worden door nuts- en techbedrijven. Zo heeft netbeheerder TenneT, dat volledig in handen is van de Nederlandse staat, alleen al voor ruim 12,5 miljard aan groen schuldpapier in de markt uitstaan. Bij chipfabrikant NXP en zorgtechnologieconcern Philips gaat het om respectievelijk 2 miljard en 1,7 miljard euro.

DNB merkt op dat de vergroening van de schaatsschuld nog wel wat achter blijft. De overheid heeft in 2019 zijn eerste groene obligatie uitgegeven. Die is al verschillende keren heropend om extra kapitaal op te halen. Maar eind september was toch nog maar 3,2 procent van de staatsschuld groen te noemen, wat minder is dan de 4,6 procent voor de schulden van de Nederlandse economie als geheel.