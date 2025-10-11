Photobooths worden steeds populairder, Jos bouwt ze zelf: ‘Kunnen binnen een dag op 75 evenementen staan’

Photobooth, het pasfotohokje dat we kennen van de stationshal, is op evenementen, bedrijfsfeestjes en bruiloften populair. Het heeft geleid tot een enorme wildgroei van verhuurbedrijven. Boothville in Moordrecht weet als een van de grootste stabiel te blijven groeien.

Eind september was Jos Drost, mede-eigenaar van Boothville, op de Europese vakbeurs Photobooth Expo in Amsterdam. „Ik was verbaasd hoeveel photobooths in allerlei vormen en kleuren te koop werden aangeboden. Ik ben er alleen naartoe gegaan om inspiratie op te doen voor onze photobooths, want wij bouwen ze zelf”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.

Mooi concept, te combineren met eigen fotografie

Drost begon daarmee, nadat hij in 2011 op een bruiloft in aanraking kwam met een photobooth. „Ik was semiprofessioneel fotograaf, onder andere voor trouwerijen. Op een avond kwam ik een photobooth tegen. Ik vond het een mooi concept, dat goed te combineren was met mijn fotografie. Na drie maanden was mijn eerste photobooth af, nog drie maanden later de tweede, kort erna ging ik fulltime aan mijn nieuwe bedrijf werken.’’

Het concept is zo eenvoudig dat mensen direct weten wat ze bij zo’n apparaat moeten doen. Al dan niet met een gekke pruik of hoed op drukken ze op start. Er worden drie foto’s gemaakt, die vervolgens op een stripje fotopapier uit het apparaat komen. Uit de photobooth van Drost komen twee stripjes per keer.

Drost bouwt de ene na de andere fancy photobooth

De techniek erachter is net zo eenvoudig. Een handige klusser met een fotocamera en printer bouwt er een kastje omheen en verhuurt hem voor een paar honderd euro per dag. Dat zorgt ervoor dat Drost ontzettend veel bedrijfjes ziet starten. „Het overgrote deel bestaat uit zzp’ers en hobbyisten met één of enkele photobooths.’’

Drost groeide in de eerste jaren al uit tot een van de grotere spelers. Hij bouwde de ene na de andere fancy photobooth. Het succes eindigde abrupt toen corona uitbrak. Na die klap begon hij in 2022 samen met zijn voormalige medewerker Matthijs de Vos Boothville opnieuw. Dit keer met neutrale photobooths die bij iedere gelegenheid passen en fotospiegels voor de chique gelegenheden. De bedrijfsvoering was en is gericht op schaalbaarheid, service en kwaliteit tegen een lage prijs.

Arbeidsintensieve en complex

,,Van al die kleine bedrijven zien we er ook veel snel verdwijnen. Het is namelijk moeilijker dan het lijkt. Het is arbeidsintensief en complex en de marges vallen tegen. Bedrijfszekerheid is heel belangrijk voor de klant. Onze photobooths hebben een ingebouwde internetverbinding voor support op afstand. Door veel preventief onderhoud voorkomen we storingen zoveel mogelijk en onze storingsdienst is goed bereikbaar.’’

Er komt veel meer bij kijken dan alleen het aanleveren van een fotohokje. Voor iedere klant wordt het stripje vormgegeven met een logo of thema. Beschadigingen moeten worden hersteld en beveiligingsupdates moeten worden geïnstalleerd. Er moet ook direct een back-up van de foto’s worden gemaakt.

Hoge pieken en lage dalen

„Doordat wij de photobooths in eigen beheer bouwen kunnen wij het onderhoud zelf uitvoeren. Bovendien zijn er heel drukke en heel rustige periodes. Als je dat met één photobooth als bijverdienste doet, is dat geen probleem. Maar inmiddels hebben wij veertig mensen aan het werk. In rustige periodes verhuren we niet genoeg om die allemaal aan het werk te houden. De hoge pieken en lage dalen proberen we nu af te vlakken door met flexibele prijzen te werken.’’

Ik ben er vooral trots op dat we nu organisatorisch de capaciteit hebben om binnen een dag op 75 evenementen een photobooth te leveren. Jos Drost Boothville

Boothville heeft nu twintig bestelbussen om op hoogtijdagen alle photobooths weg te brengen en op te halen. ,,We brengen ze op vrijdag weg, halen ze op zaterdag op om ze direct weer ergens anders neer te zetten. Dat is op drukke dagen een enorme logistieke uitdaging. Ik kan wel zeggen dat we eind dit jaar waarschijnlijk honderd photobooths hebben, maar ik ben er vooral trots op dat we nu organisatorisch de capaciteit hebben om binnen een dag op 75 evenementen een photobooth te leveren.’’

