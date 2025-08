Belasting en retourkosten moeten einde maken aan 'bezorggekte'

Er moet een einde komen aan de bezorggekte. Dat vindt de ChristenUnie, die een bezorgbelasting wil invoeren. Intussen denken grote bezorgers als H&M zelf ook na over de toegenomen kosten en experimenteren met verzendkosten.

Lees verder onder de advertentie

Het plan van de coalitiepartij is dat er bijvoorbeeld voor elke bestelling een vast bedrag wordt afgedragen, naast een percentage van de waarde van de bestelling.

'Mkb lijkt de strijd te verliezen'

De opbrengsten moeten dan weer naar het midden- en kleinbedrijf, dat zucht onder de macht van ‘grote, soms internationaal opererende webshops’, zegt ChristenUnie-Tweede Kamerlid Pieter Grinwis, aldus het AD. ,,Steeds vaker moeten lokale winkels concurreren met de grote webshops. Het gevolg is dat het mkb de strijd steeds vaker lijkt te verliezen en dat onze winkelstraten leeg komen te staan, terwijl bezorgbusjes met pakketjes af en aan rijden. Deze bezorggekte kan en moet echt minder.”



'Bedrijven als Amazon en bol.com profiteren van infrastructuur die door ons is betaald'

De plannen van de ChristenUnie klinkenals muziek in de oren van Hans van Tellingen, overtuigd fan van defysieke winkel. Toch? ,,Nou, niet helemaal. Als overtuigd liberaalben ik eerder van de school van de belastingverlaging. Dat zijn ookmijn stokpaardjes: maak de winkelstraat aantrekkelijk door de kostente verlagen. Stop met geld vragen voor parkeren of plassen. Dat soortmaatregelen zetten meer zoden aan de dijk als we de winkelstraatwaarde willen geven.”



Lees verder onder de advertentie

Dat neemt niet weg dat Van Tellingenhet toejuicht als het lokale mkb een gelijk speelveld krijgt. ,,Ikheb het al vaker gezegd en geschreven: bedrijven als Zalando ofPicnic brengen een hoop ellende met zich mee. Busjes die de stadverstoppen en volproppen met uitlaatgassen. Verder betalen ze geenbelasting. Logisch, want ze maken geen winst.”



Daarom vindt Van Tellingen eenbelasting op bezorging terecht. ,,Bedrijven als Amazon en bol.comprofiteren van de infrastructuur die door de burger en dedetailhandel in de vorm van precariobelasting is betaald. Oneigenlijkvoordeel; daar mag de overheid best een stokje voor steken.”

Lees ook: Ceo Sendcloud: ‘Niet lang houdbaar dat webwinkels alle retourkosten op zich blijven nemen’

Lees verder onder de advertentie

H&M experimenteert met doorbelasting retourkosten

De bezorgbelasting is ook bedoeld omeen duurzamer verkoopmodel te stimuleren, licht kamerlid Grinwiszijn voorstel toe. ,,Elkekeer wanneer we ons virtuele winkelmandje afrekenen, moet eenbezorger op pad. Zo’n bezorgbeweging heeft allerlei negatieveeffecten, denk aan de uitstoot van CO2 en onveiligeverkeerssituaties.” Volgens het Kamerlid kun je vanuitduurzaamheidsoogpunt beter het pakketje zelf op de fiets ophalen.,,Het wapen om die bestel- en bezorgeconomie te matigen is eenbestel- en bezorgbelasting", zegt Grinwis.



Ookvoor bezorgmultinationals zelf loopt het systeem van bestellen enretourneren vast. Zo kondigt winkelketen H&M woensdag eenexperiment aan met retourkosten op bestellingen. Klanten moeten gaan betalen als zij bestelde kledingstukken willen retourneren. Het experiment looptin het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen en is volgens ceo HelenaHelmersson bedoeld om het sentiment onder klanten te peilen. Doorgestegen kosten van grondstoffen en transporten is de winst van hetkledingconcern het laatste kwartaal met 89 procent gedaald.

Lees ook: Retailexpert Paul Moers over zoekvolume online supermarkten: 'Albert Heijn juist aan de winnende hand'

Lees verder onder de advertentie

Op de fiets naar de winkelstraat

Bijhet Brabantse verzendplatform snappen ze het experiment van H&M.,,Hetis niet meer lang houdbaar voor online winkels om alle retourkostenop zich te nemen”,zegt Sendcloud-ceo Rob van den Heuvel. Volgens hem kost een retourzendinggemiddeld zo'n tien tot twaalf euro aan handling- en materiaalkosten.



Alshet aan Kamerlid Grinwis ligt, gaan we de bezorggekte weer binnen deperken krijgen. Hij denkt dat een paar euro op de bezorgprijs al welkan helpen om een bewuste afweging te maken. ,,Ga ik dat ene boek,die jurk of dat paar schoenen bestellen of bundel ik die bestelling.Of nog beter: pak ik de fiets en ga ik naar die winkelstraat in debuurt."