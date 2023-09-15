Biden: autofabrikanten moeten stakend personeel meer bieden

Autofabrikanten in de Verenigde Staten moeten hun stakend personeel meer bieden. Die oproep doet de Amerikaanse president Joe Biden, die General Motors, Ford en Stellantis ervan beschuldigt dat medewerkers onvoldoende meeprofiteren van de recordwinsten die zij maken. Fabriekspersoneel heeft vrijdag het werk neergelegd in drie fabrieken van die bedrijven om het uitblijven van een cao-akkoord.

Biden zegt de frustratie van de stakende medewerkers te begrijpen. "Niemand wil een staking, maar ik respecteer het recht van arbeiders om gebruik te maken van hun opties onder het systeem van collectieve onderhandelingen." Verder was de president te spreken over de aanbiedingen die de fabrikanten hebben gedaan. "Maar ik vind dat ze verder moeten gaan om ervoor te zorgen dat recordwinsten van bedrijven ook recordcontracten voor de UAW betekenen."

Vakbond United Auto Workers (UAW) is de grootste vakbond in de autosector en vertegenwoordigt maar liefst 146.000 medewerkers. Van hen legden vrijdag bijna 13.000 mensen het werk neer. De UAW eist een loonsverhoging van 40 procent, maar de bedrijven boden tot 20 procent. Zonder de door de vakbond geëiste secundaire arbeidsvoorwaarden.

Grote vakbonden als UAW zijn belangrijk voor Biden. Hij heeft hun steun nodig om in 2024 als president herkozen te worden in belangrijke staten als Pennsylvania en Michigan. Die lijden het zwaarst onder stakingen bij autofabrikanten. UAW is de enige grote vakbond die deze steun nog niet heeft uitgesproken.

Als de staking zich de komende tijd uitbreidt naar alle UAW-leden, kan het de grootste staking binnen de auto-industrie in 25 jaar worden. In 1998 legden ruim 150.000 werknemers van General Motors nog bijna twee maanden het werk neer.