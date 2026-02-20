Hoge kosten, online concurrentie en een mogelijke btw-verhoging: bloemisten zien de ene na de andere uitdaging op zich afkomen en het aantal bloemenwinkels neemt jaar op jaar af. Laten we het bosje bloemen links liggen? De bloemenbranche zelf ziet een andere oorzaak voor de afname: „Veel bloemisten kunnen moeilijk opvolgers vinden.”

Bloemisten verdwijnen als sneeuw voor de zon: ‘Wat vroeger verkoopprijs van een roos was, is nu inkoopprijs’

Elke morgen staat Isabelle Alink (27) uit Baarn om 05.00 uur op om naar de bloemenveiling te rijden. Daarna opent ze haar winkel om 09.00 uur en sluit ze de deur om 18.00 uur ’s avonds. Soms moet ze daarna nog wat administratie doen. De dag daarop hetzelfde ritueel. Het leven als bloemist is hard werken en rijk zul je er niet van worden.

Het aantal bloemisten in Nederland neemt elk jaar af, meldt het AD. Waar Nederland in 2015 nog zo’n 3.240 bloemisten kende, waren er in 2025 nog slechts 2.855 over, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is een daling van 11,8 procent.

Bloemist houdt 2.000 euro per maand over

Volgens cijfers van VBW, de branchevereniging voor bloemisten, zet een bloemist gemiddeld 350.000 euro per jaar om. Hiervan is 12 procent winst. Daarover moeten zij nog belasting betalen en ze moeten hun eigen pensioen opbouwen. Onder aan de streep houdt een bloemist gemiddeld zo’n 2000 euro over per maand. Hiervan moeten ook nog eventuele investeringen in het bedrijf en marketing betaald worden, stelt VBW.

Kinderen van bloemisten zien hun ouders vaak hard werken voor weinig geld en kiezen daarom voor een ander beroep Marco Maasse VBW

Daartegenover staan lange werkdagen, ook in het weekend. Veel bloemisten kunnen moeilijk opvolgers vinden. „Kinderen van bloemisten zien hun ouders vaak hard werken voor weinig geld en kiezen daarom voor een ander beroep”, vertelt Marco Maasse van VBW.

Bosje bloemen steeds duurder

Dan de prijs. Die van een bosje bloemen is in tien jaar met 52 procent gestegen, becijfert het CBS. „Wat vroeger de verkoopprijs van een roos was, 1,50 euro, is nu mijn inkoopprijs”, vertelt Isabelle, die al dertien jaar in het vak zit. Ze is ooit begonnen als medewerkster, nu eigenaar van een eigen winkel.

‘Waar een supermarktboeket een kleine knop heeft, bied ik mijn klanten bloemen die vuistdik zijn aan’. Foto: Sara Rozeboom

Seizoenseffecten spelen een belangrijke rol: hierdoor kunnen prijzen voor bloemen een stuk hoger liggen rond piekperiodes. Een dag als Valentijnsdag is voor veel bloemisten financieel niet interessant. Door de hoge vraag stijgen de inkoopprijzen op de veiling enorm, stellen bloemisten. Veel geld verdienen ze dus niet met al die boeketjes rode rozen.

Bloemen nog duurder door btw-verhoging

En er hangt nog een prijsverhoging in de lucht. In het deze maand gepresenteerde coalitieakkoord wil het minderheidskabinet van D66, CDA en VVD de btw op sierbloemen verhogen naar 21 procent. Volgens een eerdere doorrekening van Wageningen University & Research (WUR) uit 2023 gaat dat ten koste van zo’n 1700 banen in de detailhandel.

Waar men voorheen uit gewoonte een bosje bloemen meenam, is een deel van de consumenten het boeket als een luxeproduct gaan zien Stefan Peters Haystack Consultancy

Het bosje bloemen wordt met de btw-verhoging nog duurder. De vrees van de branche is dat dat klanten afhaken, waardoor een bloemenwinkel nog minder rendabel wordt. Een soortgelijke regeling leidde in Spanje tussen 2012 en 2014 tot een afname van 23 procent van de bloemisten, meldde de WUR in hun onderzoek.

Concurrentie voor de bloemist

Ook zonder de btw-verhoging loopt de traditionele bloemist tegen steeds meer concurrentie aan, zoals van online partijen. Maar met name supermarkten worden vaak genoemd. VBW stelt zelf dat het marktaandeel van bloemisten in Nederland gelijk is gebleven. „Er worden meer bloemen verkocht aan supermarkten, maar dat zijn buitenlandse supermarkten. Die hebben geen invloed op het binnenlandse marktaandeel’’, zegt Maasse.

Retaildeskundige Stefan Peters van onderzoeksbureau Haystack Consultancy ziet desondanks een verschuiving: „Waar men voorheen uit gewoonte een bosje bloemen meenam, is een deel van de consumenten het boeket als een luxeproduct gaan zien.” Prijsoverwegingen spelen bij zo’n vijfde van de Nederlanders een rol bij het kopen van een bosje bloemen. „Deze groep koopt voornamelijk bloemen in de supermarkt’’, aldus Peters.

Ik rijd elke dag naar de veilig voor kakelverse bloemen Isabelle Alink

Zijdebloemen steeds populairder

Ook steeds vaker gesignaleerd: zijdebloemen. Dit zijn hoogwaardige kunstbloemen, maar Maasse ziet daarin geen directe bedreiging. „Mensen willen na verloop van tijd ook een nieuw zijdeboeketje of een boeket verse bloemen op tafel hebben. Of een combinatie. Daarom zijn veel bloemisten dit soort producten ook gaan verkopen.”

Isabelle probeert zich als bloemist ondertussen te onderscheiden op kwaliteit: „Ik rijd elke dag naar de veilig voor kakelverse bloemen. En waar een supermarktboeket een kleine knop heeft, bied ik mijn klanten bloemen die vuistdik zijn aan.” Alink is nu niet van plan om te stoppen: „Mocht ik ooit drie maanden of meer negatief draaien, dan ga ik me afvragen of de bloemenbranche me nog verder brengt.”