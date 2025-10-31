Steeds minder bloemenwinkels: Mariska (19) en Lisanne (23) kiezen voor ‘moeilijke’ branche

Veel bloemenwinkels verdwijnen. Toch openen zussen Mariska Tuinier (19) en Lisanne Jansen-Tuinier (23) hun eigen winkel met een wel heel toepasselijke naam: De Bloemenzussen. Hoe hopen zij te blijven bestaan in deze moeilijke tijd voor bloemisten?

Gouda moet het doen met de helft minder bloemisten dan voorheen. Eind augustus is er wel eentje bijgekomen: De Bloemenzussen in het centrum van Gouda. En daarmee komt een droom uit. Beide zussen werken al sinds hun 14de in de bloemenbranche.

Mariska en Lisanne zien het gemis van bloemenwinkels in de stad juist als een kans en maken daar gebruik van, aldus de twee in het AD. „De keuze voor klanten is niet zo groot meer, waardoor ze eerder bij ons terechtkomen.”

We merkten al gauw dat decoratie voor in huis, in combinatie met bloemen goed werkt bij jongeren Lisanne Jansen-Tuinier

Een nieuwe generatie bloemisten

Bloemenwinkels verdwijnen niet zomaar. De oorzaak ligt bij de te hoge huren van panden en een laag rendement op bloemen. Door krapte op de arbeidsmarkt moest Bloemenzaak Wim Jansen na bijna 90 jaar stoppen.

Volgens Marco Maasse, directeur van de Vereniging Bloemist-Winkeliers, komt hier nog een andere factor bij: veel bloemisten hebben inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en vinden geen opvolgers.

Bloemenzussen willen ook jongeren aanspreken

De jonge zussen zijn een uitzondering en daar maken ze slim gebruik van. „Wij willen vooral jongeren aanspreken”, vertelt Mariska, die achter de toonbank druk bezig is bloemen in kleurrijke vaasjes te plaatsen. „Dat doen we door meer aan te bieden dan alleen bloemen, zoals deze vaasjes”, zegt ze al knikkend naar het glaswerk voor haar.

Niet alleen de vaasjes hebben een aanstekelijke kleur. De muren van de winkel zijn felroze geschilderd en de kleine ruimte is compleet volgestouwd met bloemen en tierelantijntjes voor in huis in allerlei kleuren. „We merkten al gauw dat decoratie voor in huis, in combinatie met bloemen goed werkt bij jongeren. Deze vaasjes vliegen van de plank af”, lacht Lisanne.

De Bloemenzussen in hun winkel. Foto: Pim Mul

Dat jongeren De Bloemenzussen hebben ontdekt, komt niet alleen door de kleurrijke uitstraling van de winkel, maar ook door promotie via Instagram. „We hebben al ruim 600 volgers, dat helpt onze naamsbekendheid”, vertelt Mariska. Door regelmatig te posten en winacties te organiseren, groeide hun volgersaantal snel. „Misschien moeten we weer zoiets doen”, zegt Mariska met een blik naar haar zus.

Jonge klanten zijn dus van harte welkom, maar de zussen sluiten niemand uit. „Er is voor ieder wat wils”, zegt Lisanne.

Onze ouders hebben altijd achter ons gestaan en helpen ons waar nodig Lisanne Jansen-Tuinier

‘Niks doen is geen optie’

Hoe gaan de jonge ondernemers deze slechte tijd voor bloemenwinkels trotseren? „We komen uit een gezin van ondernemers”, vertelt Lisanne. „Onze ouders hebben altijd achter ons gestaan en helpen ons waar nodig.” Niet alleen hun ouders zetten zich in, maar ook hun jongere zusje en het schoonzusje van Lisanne werken regelmatig in de winkel. „We hebben verder geen personeel nodig”, voegt Mariska toe.

Dat betekent niet dat de zussen lekker achterover kunnen hangen. „Niks doen is geen optie,” zegt Mariska. Om rond te komen staan ze niet alleen in de winkel, maar ook op de markt in Ouderkerk. Daarnaast doen ze mee aan braderieën en organiseren ze op 26 november hun eerste kerstworkshop.

Hard werken dus, maar dat doen de zussen met veel plezier. „Ik heb nog nooit iemand huilend zien weglopen met een bos bloemen”, lacht Mariska. „Ik vind rouwboeketten heel mooi”, voegt Lisanne toe. „Dat is echt het laatste dat je voor iemand kunt doen.”

‘Heel veel gespaard’

Hoe kunnen twee jonge vrouwen een eigen winkel openen, terwijl de huurprijzen zo hoog zijn? Al sinds hun jonge tienerjaren zijn ze aan het sparen voor hun eigen onderneming. Wat niet lukt, lenen ze bij. Daarnaast is het een klein pand en valt de huur dus mee. „Bloemen zitten ons echt in de vingers. Dit is een droom die uitkomt.”