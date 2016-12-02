Blogtop 5: webshop geen concurrent maar kans

Fred Rutgers is niet bang dat stenen winkels verdwijnen en dat we straks alleen nog maar met webshops zitten. Zijn blog over webwinkels werd de best gelezen blog van afgelopen week. We zetten de top 5 voor je op een rij.

1. Webshop geen concurrent maar kans! - Fred Rutgers

Winkels hebben het soms zwaar te verduren onder het geweld van de webshops. Het lijkt soms wel alsof webshops almachtig zijn als het gaat om de strijd rond de consumenten-euro.

2. Belscript helpt bel-angst te overwinnen - Richard S.T. de Vries

“We hebben niets te vrezen dan de vrees” volgens de vroegere Amerikaanse president Roosevelt. Een citaat dat treffend aangeeft waar het om draait bij het bellen naar klanten.

3. Vooruitblik: SEO trends 2017 voor ondernemers - Romano Groenewoud

Als ondernemer wil je dat je gevonden wordt op het web. Een SEO-strategie mag daarom absoluut niet ontbreken in jouw onderneming. Wat worden de belangrijkste trends in 2017?

4. Bouw aan je zelfvertrouwen - Lorraine Vesterink

Als je niet zelfverzekerd genoeg bent, voel je je continu aangevallen. Dit gebrek aan zelfvertrouwen staat niet alleen goed ondernemerschap in de weg, maar ook geluk. Hoe kun je dit probleem oplossen? Door jezelf te kennen, lief te hebben en te vergeven.

5. Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan - Marieke van Dijk

Heb je ooit vol vertrouwen gezegd: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan? Ik denk het niet. Maar wie zei dit wel...? Weet je het al...? Het is Pippi. Pippi Langkous. Mijn jeugdheldin die de vloeren van Villa Kakelbont met borstels onder haar voeten al schaatsend schoon maakte. Dat leek me zó leuk om te doen.