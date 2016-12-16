Blogtop5: zo bereken je jouw uurtarief

Je uurtarief berekenen. Hoe doe je dat eigenlijk? Met dank aan de best gelezen blog van deze week door René Pluim is het een fluitje van een cent. Benieuwd naar de rest van de blogtop5? Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet.

1. In zes stappen naar een passend uurtarief - René Pluim"Hoe bereken ik op eenvoudige wijze mijn uurtarief?" Deze vraag ontvang ik regelmatig als ondernemersadviseur van klanten. Hiervoor neem ik de taakstellende omzetbepaling als uitgangspunt. Leer in zes stappen hoe u als ondernemer een passend uurtarief kan berekenen.

2. Engels spreken is niet hetzelfde als Engels begrijpen - Saskia MaarseNederlanders spreken het beste Engels van alle niet-Engelstalige landen. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van taalbureau Education First (EF). Goed Engels spreken is één ding, maar de ander daadwerkelijk goed begrijpen? ‘That’s another cook.’ In het dagelijkse leven en op vakantie komen we een heel eind, maar het wordt een ander verhaal als het er echt op aan komt, bijvoorbeeld tijdens zakelijke onderhandelingen.

3. Gastvrijheid begint ver voor je winkeldeur - Fred RutgersOnlangs was ik op retailsafari in Lelystad, waar ik op zoek ging naar de decembersfeer. Ik sprak enthousiaste en gedreven ondernemers, maar zag helaas ook (te) veel ondernemers die eruit zagen alsof ze de strijd wilden opgeven.

4. Ondernemen is een emotionele achtbaan - Linda SpaanbroekHoe eerlijk ben jij over het feit dat je als ondernemer regelmatig (licht) wanhopig bent? Het is cooler om te zeggen dat je het druk hebt of te brainstormen over de nieuwste marketingtruc om klanten aan te trekken dan te bekennen dat je emoties soms met je op de loop gaan.

5. Recruitment doe je samen - Yolanda VermeulenHeb je als ondernemer een vacature? Dan kun je kiezen voor het uitzetten daarvan bij een werving- en selectiebureau. Lekker veilig op basis van no cure no pay. Wel zo makkelijk. Want ontvang je geen passende kandidaat, dan ontvang je geen factuur. Gezien het gemak is het verleidelijk om je vacature bij een stuk of tien bureaus neer te leggen. Dan ben jij ervan af en hoef je geen vragen te beantwoorden. Ook ben je geen tijd kwijt aan vacature-intakes. Maar… ben je er echt van af?