Een stukje karton ter grootte van een bankpas, maar soms meer waard dan een nieuwe auto. In de wereld van verzamelkaarten gaan sportkaarten voor duizenden euro’s over de toonbank. Precies in die snelgroeiende handel heeft de 25-jarige Steffen Wildenborg zijn miljoenenbedrijf CTRL Cards opgebouwd.

Een kaart met een waarde van 20.000 euro? Steffen Wildenborg uit Hengelo kijkt er niet meer van op. Hij loopt door zijn toekomstige winkel van ruim 250 vierkante meter en opent een kast. „Hier moet straks het magazijn komen”, zegt hij in Tubantia.



Overal in het pand staan dozen vol met pakjes sportkaarten. Op de kleine kaarten staan voetbal-, honkbal-, basketbal- of tennisspelers. Sommige kaarten verkoopt hij los, andere pakjes laat hij compleet.



Tijdens een rondleiding door het pand, het ING-kantoor aan de Enschedesestraat dat jarenlang leegstond, deelt Wildenborg zijn plannen. Als het aan hem ligt, wordt dit de komende jaren het thuis van CTRL Cards: een fysieke ontmoetingsplek waar liefhebbers de meest exclusieve verzamelkaarten kunnen kopen.



Gokje van 1000 euro

Voor Wildenborg begon het handelen tijdens de coronaperiode. „Ik keek veel naar livestreams op Twitch, een platform waar mensen live uitzenden. Daar zag ik Amerikanen pakjes met verzamelkaarten openen, terwijl kijkers een ‘plek’ in zo’n pakje konden kopen.”



Zo werkt het: kijkers betalen om een team te kiezen, bijvoorbeeld FC Twente. Daarna opent de streamer de pakjes kaarten live. Komt er een kaart van FC Twente uit, dan gaat die naar de kijker die dat team heeft gekocht. Het maakt niet uit hoeveel die kaart uiteindelijk waard is.

En die waarde kan flink oplopen. Soms kost een heel pakket kaarten bijvoorbeeld 1000 euro, terwijl één losse kaart al drie keer zoveel waard kan zijn. „Het leek mij wel wat om dat ook te doen. Dus ik kocht toen mijn eerste pakket voor 1000 euro. Dat was wel een risico. Mijn ouders vroegen me toen ook waarom ik dit überhaupt zou doen.”

Direct inkopen bij Topps

Het risico bleek niet voor niets. Wildenborg maakte 50 euro winst op zijn eerste box. Het gaf hem vertrouwen om ermee door te gaan. „Ik kon daarmee weer twee boxen kopen. En toen ik daar winst mee maakte, kon ik weer door investeren. Het werd een beetje een sneeuwbaleffect.”



Al snel kwam Wildenborg in contact met Topps, de Amerikaanse producent van de kaarten. Het bedrijf heeft contracten met de grootste sportcompetities ter wereld, zodat alleen Topps hier kaarten van kan maken. „Door direct in te kopen bij Topps ging de winst flink omhoog.”



Wildenborg was de eerste in Nederland die rechtstreeks bij deze gigant kon inkopen. „Dat levert mij nu veel voordeel op. Die markt is inmiddels zo ontploft dat ze nu bijna geen nieuwe klanten meer aannemen.”

Groei via Twitch, Instagram en Facebook

Na corona maakte de jonge ondernemer een website en begon hij met handelen in de kaarten. Naast het verkopen van volledige dozen via zijn website opent hij dagelijks ook live pakjes kaarten voor de ogen van honderden kijkers.



Zijn kijkers kopen ‘plekken’ in het pakje, Wildenborg laat op camera zien wie welke kaarten hebben gewonnen. Voor de klanten blijft het bij gokken, Wildenborg is door deze methode bijna altijd verzekerd van winst. Op Instagram heeft hij inmiddels een aardig bereik opgebouwd. Hier deelt hij wekelijkse aanbiedingen met zijn 6500 volgers.

Beter dan aandelen

Veel klanten houden hun voorraad in beheer bij Wildenborg. „Dat zijn mensen die wekenlang kaarten kopen via de streams, en het geld lijkt ze niet zoveel te boeien.”



Hij loopt naar een grote kast achter in het pand. Daarin zitten gelabelde bakjes met verzamelkaarten erin. Op elk labeltje staat een naam, sommige klanten nemen wel acht bakjes in beslag.



„Deze Fransman bijvoorbeeld, heeft voor duizenden euro’s aan kaarten in beheer bij mij. Hij kan ze laten opsturen wanneer hij wil.” Wildenborg legt uit dat de kaarten voor sommige mensen een investering zijn. „Sommige kaarten stijgen zo snel in waarde, daar kunnen geen aandelen tegenop.”

Omzet van 3 miljoen euro

Met zeker vijftig bestellingen per week en kopers door de hele wereld gaat het de Twentenaar voor de wind. Hoeveel levert zoiets nou op?



„De omzet kan ik best delen. We deden vorig jaar anderhalf, maar verwachten dit jaar drie te doen.” 3 ton? „Nee haha, 3 miljoen. Als het dit jaar gaat zoals verwacht draaien we dit jaar 3 miljoen euro omzet”, zegt Wildenborg glunderend. „En dat met kaartjes verkopen!”, vult zijn vriendin Britt Bakker hem aan.



Wildenborg is met zulke bedragen niet de enige die goed kan leven van zijn onderneming. Waar de meeste 25-jarigen moeite hebben op de woningmarkt, laten hij en zijn vriendin momenteel een huis bouwen in het Hengelose Dalmeden.

Winkel in centrum van Hengelo

Zaterdag gaat de winkel van Wildenborg in het centrum van Hengelo open. Is dat wel nodig, aangezien het grootste deel van zijn handel online is? „Ik zie het meer als een aanvulling”, legt hij uit.



„Ik verwacht niet direct winst uit de winkel te halen, maar ik vind het fijn om een plek te hebben waar ik mijn bedrijf kan hebben. Ik ga vanaf hier ook de streams doen bijvoorbeeld. Dan hoeft dat niet meer thuis.”



Ook het imago speelt een rol. „Ik vind het ook gewoon vet om aan mensen te laten zien. Als je dingen vanuit huis doet vragen mensen al gauw hoe het met je ‘bedrijfje’ is. Nu kan ik laten zien dat ik wel degelijk een serieus bedrijf heb, met medewerkers, en een winkel.”

FC Twente

In de nieuwe winkel komen de meer exclusieve items te liggen. Spullen die Steffen niet op zijn website aanbiedt. „Ik heb veel boxen die ik nog nooit heb aangeboden, die mogen mensen dan in de winkel komen halen.”



De verzamelkaarten zijn niet de enige items die je straks in zijn winkel kunt kopen. Aan de muur hangen ook diverse voetbalshirts.

„Ik ben altijd liefhebber geweest van collector’s items. Limited edition shirts, dat soort dingen. Ik heb bijvoorbeeld nog een wedstrijdshirt van Wout Weghorst uit zijn tijd bij VfL Wolfsburg. Maar voor de fans van FC Twente heb ik ook nog een heleboel oude kaarten van die club. Dat is het mooie van dat ik hier in de regio zit.”

Dit artikel is geschreven door Chiel Morshuis bij Tubantia



