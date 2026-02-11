Giulia runt de Leukste Winkel van Nederland: ‘Neem écht de tijd voor je klanten’

Wat is het geheim achter het winnen van de titel De Leukste Winkel van Nederland ? We proberen het te ontfutselen bij Mens & Kinders-eigenaar Giulia van der Hulst en haar collega Marleen Stouwdam. „Online kun je van alles kopen, maar je krijgt er geen advies.’’

Eerder deze maand is Mens & Kinders uit Zwolle uitgeroepen tot De Leukste Winkel van Nederland. De zaak van Giulia van der Hulst werd door de jury bekroond tot overall winnaar van de twaalf categorieën. De winkel onderscheidt zich door een warm en laagdrempelig totaalconcept van winkel-, horeca-, spel-, advies- en consultactiviteiten, gericht op kinderen en ouders.



Giulia is samen met een van haar tien medewerkers, Marleen Stouwdam, te gast in De Ondernemer Live. Allereerst de bekende vraag: had de Zwolse de winst verwacht? „Dat we in onze eigen categorie – ‘Baby en Kind’ – zouden winnen, dat had ik wel verwacht. Maar de hoofdprijs? Nee, dat had ik niet verwacht’’, geeft Giulia toe. „Wat zegt dat over mijn winkel? Genoeg! Mens & Kinders is uniek door wat we te bieden hebben voor de mensen. Het is een zeer breed concept. Alles vind je onder één dak.’’

Winkel, café en een gymzaal onder een dak

Onder dat dak vind je een winkel, een café en ook nog eens een gymzaal. En dat is nog niet alles, aldus de eigenaar. „We hebben ook een borstvoedingscentrum. Mensen kunnen er terecht voor advies en we bieden kolfconsulten aan’’, vertelt Giulia. „We maken tijd en ruimte voor kersverse ouders met al hun vragen. Wanneer moet je kolven? Hoe vaak en hoe lang? Ook mogen ze een paar kolven testen. Verder bieden we draagadvies. Dat doen Marleen en Ruth.’’ Marleen: „Dan moet je denken aan het dragen van je kind in een draagdoek of draagzak. Ook dan zijn er vragen over hoe lang je je kind wilt dragen en hoe.’’



Volop ondernemersambitie na donkere periode

Naast bijzonder speelgoed, persoonlijk door Giulia geselecteerd op beurzen, is er ook het café dat onderdeel uitmaakt van de prijswinnende winkel. „In dat café proberen we een huiselijk sfeertje neer te zetten’’, gaat Giulia verder. „We verkopen er de allerbeste taartjes, driemaal per week gebakken door onze Ellen. In de gym zetten we een leuk parcours neer, ingericht voor kinderen van anderhalf tot vier jaar oud.’’

Mens & Kinders-eigenaar Giulia van der Hulst (links) en haar collega Marleen Stouwdam. Eigen foto

Sinds een jaar is Giulia eigenaar van de winkel. Ze kwam uit een zware periode waarin haar wereld, naar eigen zeggen, was ingestort. „Voor het weekend dat mijn dochter 4 werd, kreeg ik de diagnose borstkanker. Ik moest haar op maandag naar school brengen en daarna naar het ziekenhuis voor onderzoeken. Maar wat bleek na die onderzoeken? Ik had toch geen borstkanker. In die tijd kreeg ik goede hulp van een psycholoog, waardoor ik anders en vooral ook sterker uit die periode ben gekomen’’, memoreert de winkeleigenaar.



Dat nieuwe elan – Giulia was al werkzaam als borstvoedingscoach – bracht haar ook tot een nieuwe stap in haar carrière: eigenaar worden van Mens & Kinders. „Ik moet het gewoon doen, bedacht ik me tijdens de zomervakantie.’’ Giulia startte een crowdfunding om met de opbrengst de zaak over te nemen. „Ik had niet genoeg geld. Dus hoe vet zou zo’n crowdfunding wel niet zijn? Het biedt ook reuring voor de winkel.’’ Onder meer dankzij de inzet van Instagram was het gewenste bedrag binnen drie weken al binnen. Giulia kon de zaak overnemen van de vorige eigenaar, die naar Australië is geëmigreerd.

Je winkel als tweede huiskamer

Met succes, zo blijkt een jaar later, met de titel ‘Leukste Winkel van Nederland’ op zak. Hoe doe je dat? Andere ondernemers zullen die vraag vast aan de Zwolse en haar team hebben gesteld. „Klanten zien het echt als een tweede huiskamer’’, zegt Marleen. „Hun kinderen kunnen er helemaal losgaan.’’



Giulia: „Dat zijn klanten met kinderen en zwangere vrouwen, maar ook opa’s en oma’s. Verder zien we hier steeds vaker mensen van kinderdagverblijven met kleine groepjes kinderen.’’ Marleen: „Wanneer mensen de gymzaal bezoeken, lopen ze eerst door een winkel met heel mooie producten. Ze kopen niet altijd iets, maar zien wel wat er allemaal is. En er is dat advies. Daardoor groeit het netwerk van klanten steeds verder.’’



Welk advies hebben Giulia en Marleen voor ondernemers?

Ander advies van de mensen achter de Leukste Winkel van Nederland? „Neem écht de tijd voor je klanten’’, zegt Marleen. „Online kun je van alles kopen, maar je krijgt er geen advies. Met Giulia erbij bestaat ons team uit elf vrouwen. Al die vrouwen bieden jou advies op maat. Soms duurt het kort, soms een uurtje. Dan duurt het maar een uurtje, maar daardoor komen ze wel een volgende keer in je winkel terug.’’



Elf experts in een tijd van personeelstekort in retail: hoe doe je dat? „Er stond al een topteam. Er is iemand weggegaan en er zijn nieuwe mensen aangenomen. Iedereen staat in zijn kracht, ik moet bijvoorbeeld geen taarten bakken. Daar gaat het om’’, aldus de ondernemer, die in De Ondernemer Live onthult hoe ze het juiste personeel aantrekken en hoe ze haar beste medewerkers behoudt.

Over de verkiezing De verkiezing van De Leukste Winkel van Nederland werd in 2025 gelanceerd en laat zien welke winkels uitblinken in klantbeleving, aandacht, sfeer, maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit. Consumenten stemmen op hun favoriete winkel met een motivatie waarom die voor hen bijzonder is. Daarnaast beoordeelt een deskundige vakjury de winkels op onder meer unieke winkelbeleving, klantgerichtheid, duurzaamheid en verrassend assortiment.

Het winnende Mens & Kinders-team begin februari tijdens De Leukste Winkel van Nederland-uitreiking. Foto: INretail