Van Oos Kesbeke tot Jari Litmanen en Don de Jong: BN’ers signeren het liefst in de boekhandel van Joris

Boekhandels hebben het niet makkelijk. Online kun je overal boeken kopen, en wie leest er überhaupt nog als je op Instagram kunt scrollen? Als je je enkel op boekenverkoop richt, is het een lastige business . Dat geldt niet voor Joris Koek van boekhandel Veenerick. Integendeel: „Mijn vriendin zei laatst dat ik moet uitkijken dat ik geen evenementenbureau word.”

Lees verder onder de advertentie

Op een enkele supermarktbezoeker na is het rustig op een doordeweekse middag in het winkelcentrum van het Zuid-Hollandse Roelofarendsveen. Of lijkt dat maar zo? Voor de deur van boekhandel Veenerick staat een halfvolle boodschappenkar van de nabijgelegen Plus. Binnen, tussen de boeken, tijdschriften, kaarten, puzzels, speelgoed en (bord)spellen (deze opsomming kan nog wel even doorgaan) snuffelen meerdere zestigplussers rond. De ‘Gouden Genieters’ zijn dat, blijkt later uit het gesprek met Joris Koek, de eigenaar van de winkel.

Van boekhandel naar cadeauwinkel

Dat deze boekhandel veel meer dan boeken verkoopt, mag duidelijk zijn. Iets meer dan 50 procent van de omzet komt uit de verkoop van boeken. „Mensen verwachten inmiddels veel meer bij een boekwinkel”, vertelt Joris. „Wij worden steeds meer een cadeauwinkel.” Ook zijn er steeds meer ‘branchevreemde producten’ te vinden in de boekhandel, vertelt de ondernemer. „We verkochten kaarsen van een lokale maker. Die deden het best goed. Kaarsen zou je in eerste instantie niet verwachten in een boekhandel.”

Je kunt een succesvolle boekhandel het beste definiëren als een bedrijf dat zich als een kameleon aanpast aan zijn omgeving Joris Koek Eigenaar boekhandel Veenerick

In 2021 en 2023 verdubbelde zijn winkel in vierkante meters verkoopoppervlak. Naast de producten in de winkel kwam er ook een koffiehoek bij met een koffiebar. Volgens Joris bestaat er geen succesformule voor een boekhandel. Het is te afhankelijk van de plaats en allerlei andere omstandigheden. „Je kunt een succesvolle boekhandel het beste definiëren als een bedrijf dat zich als een kameleon aanpast aan zijn omgeving waar die gevestigd is. Als je dat goed kunt, dan ben je een goede ondernemer en kun je een goede boekhandel draaien.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: 150 events, K-pop en BoekTok: meer dan 100 jaar oude Rotterdamse boekhandel Donner trekt miljoenen publiek

Familiebedrijf Veenerick

In 1987 startten zijn ouders boekhandel Veenerick. Hij groeide op in de winkel en het ondernemen leerde hij al van jongs af aan van zijn ouders en oom. „Maar ik durf wel meer risico te nemen dan zij. Toen ik met het idee voor de koffiebar kwam, nog geen jaar na de eerste verbouwing, stonden zij niet te springen. Nu zijn ze wel heel trots dat het gelukt is.”

Vaak krijgt Joris de vraag of zijn hoofd ooit stilstaat. Hij leerde het creatieve denken in ieder geval ook van zijn ouders. „Toen de Harry Potter-boeken uitkwamen, organiseerden zij al nachtopeningen met speciale bussen en aankleding.”

Lees verder onder de advertentie

Joris pakt dat allemaal net wat groter aan. Van journalist Eva Jinek tot ex-voetballer Jari Litmanen, van kinderboekenschrijver Kevin Hassing tot YouTuber Don de Jong en van ondernemer Oos Kesbeke: ze kwamen allemaal over de vloer in de boekenwinkel of bij een evenementenlocatie in het dorp om hun nieuwe boek persoonlijk te verkopen. „Ik doe eigenlijk de XXL-variant van wat mijn ouders ooit hebben bedacht.”

Duizenden boeken in de pre-order

Neem het evenement dat hij recent met Oos Kesbeke organiseerde rondom zijn boek Oos Kesbeke, augurkenkoning. „Ik wilde iets doen met die augurkentrend die je ziet op sociale media. Dan denk ik gelijk: ‘hoe kan ik dit lokaal aanpakken?’. Door de jaren heen heb ik een groot netwerk opgebouwd met lokale ondernemers. Je hoeft maar te bellen of langs te gaan en ze zijn enthousiast.” Zo konden mensen op het evenement lokaal augurkenijs, macarons en sushi met augurk eten.

Lees verder onder de advertentie

Leveren de evenementen ook nog geld op? „Ik zorg dat ik de kosten er uithaal met de kaartverkoop. Het is niet zo belangrijk wat je onderaan de streep overhoudt. Wel dat meer dan 430 mensen met een goed gevoel de deur uitgaan. Mond-tot-mondreclame is de beste reclame.”

Daarnaast vindt hij het belangrijk om lokale ondernemers te betrekken bij de evenementen. „We hebben er allemaal wat aan en ik vind het leuk om de verbinder te zijn tussen alle partijen. Dat vinden mensen ook weer leuk om te zien dat er zo lokaal samengewerkt wordt.”

Als kleinere boekhandel heb je ook sneller een gunfactor bij mensen Joris Koek Eigenaar boekhandel Veenerick

Oos Kesbeke en Don de Jong

En vergeet niet dat er ook nog boeken worden verkocht. Joris zette samen met Oos Kesbeke een pre-ordercampagne op en verkocht alleen daarmee al meer dan duizend boeken. Met influencer Don de Jong deed hij hetzelfde. Joris bracht de influencer, die opgroeide in een dorp in de omgeving, zelfs op het idee om een boek te schrijven. „Door de samenwerking met Don kwam zijn boek binnen op plek 2 in de Bestseller 60, net onder Dan Brown. We hebben al duizenden boeken van hem verkocht. Mensen vinden een handtekening van de auteur voor dezelfde prijs echt een meerwaarde.”

Lees verder onder de advertentie

Joris Koek en YouTuber Don de Jong. Foto: eigen beeld

Boekhandelaar of evenenemtenorganisator?

Joris’ vriendin ziet ook dat zijn hoofd nooit stilstaat en trapt regelmatig op de rem. „Ze zei laatst dat ik moet uitkijken dat ik geen evenementenbureau word”, vertelt hij terwijl hij verschillende bezoekers in de winkel van een kopje koffie voorziet. Hij vervolgt: „Ik heb voor al onze gesigneerde boeken een website aangemaakt die uitkomt op onze site. Dat heb ik ook met hetboekvanoos.nl voor Oos Kesbeke gedaan. Zo moeilijk is dat allemaal niet, maar je moet alleen even doen.”

Uitgevers en schrijvers weten hun weg steeds makkelijker naar Veenerick te vinden. „In vergelijking met een boekhandel in een grote stad voelen de auteurs zich minder een nummertje. Radio-dj Gerard Ekdom komt bijvoorbeeld binnenkort zijn boekpresentatie doen op de dag dat zijn boek verschijnt. Het is wel grappig dat een dorp als Roelofarendsveen straks de presentatie van Gerards boek mag doen.”

Lees verder onder de advertentie

Sterk lokaal centrum

Roelofarendsveen groeide van ongeveer 7.600 inwoners in 2015 naar 10.600 in 2025. Volgens Joris heeft die groei deels bijgedragen aan het succes van zijn boekhandel. „Vanaf het moment na 2013 toen de economie weer aantrok, zijn zie hier veel huizen gaan bouwen. Ook hadden mensen meer te besteden. Maar ook steeds meer mensen uit omliggende dorpen komen hiernaartoe voor hun weekboodschappen en komen dan bij ons langs.”

Joris vervolgt: „Dat komt denk ik doordat wij als lokale ondernemers hier een sterk centrum hebben ontwikkeld. Als de ene gaat investeren dan ziet de ander dat het werkt, dan durf je zelf ook sneller te investeren. Daarnaast zeggen mensen van buiten Roelofarendsveen dat er hier nog gedag gezegd wordt tegen elkaar. Dat vinden ze fijn.”

Boekhandel voor jong en oud

Waar boekhandels het in de steden van BoekTok (video’s op TikTok over boeken, waarna jongeren massaal deze, vaak Engelstalige boeken, aanschaffen) moeten hebben, richt Veenerick zich daar niet nadrukkelijk op. Hij merkt wel dat er meer vraag is naar Engelstalig. Maar zijn doelgroepen zijn jonge gezinnen en de ‘Gouden Genieters’. „Dat zijn de zestigplussers met veel vrije tijd en wat te besteden. Voor de koffiebar er was, stonden ze midden op het plein hier met elkaar te praten, terwijl ze nu plaatsnemen in onze horeca.”

Lees verder onder de advertentie

In de zomer ziet Joris dat de Gouden Genieters plaatsnemen op het terras en als het kouder wordt, komen ze gezellig binnen zitten. Kennis- en innovatieplatform KVB Boekwerk publiceerde recent een studie naar de rol van de boekhandel in het winkelgebied. Daaruit blijkt dat boekhandelaren als cultureel ondernemers, ondersteuners en verbinders een unieke rol spelen in het winkelgebied. Dat geldt ook voor Veenerick. „Ouderen spreken elkaar makkelijker aan als ze iemand zien lopen ‘kom er even bij en neem ook een bakkie’. Dat soort ontmoetingen zie ik veel meer. Sinds 2,5 jaar is dat echt een succes.”

Zijn er nog auteurs die Joris graag in zijn winkel zou zien? „Ik ben wel met iemand bezig”, zegt hij twijfelend. „De naam mag je niet opschrijven, maar ik kan je wel vertellen dat het om een artiest gaat die wereldwijd bekend is.”

Lees ook: Boekhandel overleefde dankzij crowdfunding en bestaat nu 25 jaar: ‘Binnen drie weken 60 mille opgehaald’