Karlijn maakt kindvriendelijke make-up: ‘Als ze willen experimenteren, dan moet dat veilig kunnen’

Via sociale media en influencers komen kinderen vroeg in aanraking met cosmetica. Het probleem? Reguliere make-up zit vol narigheid en kan huidproblemen veroorzaken. Dat kan veiliger, dacht Karlijn Vlasblom. Met haar merk TOOT! maakt zij natuurlijke, kindvriendelijke cosmetica. Ze wil nu via crowdfunding groeien naar meer zichtbaarheid, nieuwe producten en TikTok-favoriet worden.

„Kinderen hebben natuurlijk geen make-up nodig. Ze zijn prachtig zoals ze zijn. Maar als ze willen experimenteren, dan moet dat wel veilig kunnen’’, zegt Karlijn Vlasblom in haar pitch bij De Ondernemer Live.

Met TOOT! ontwikkelt ze cosmetica zonder schadelijke stoffen, speciaal voor kinderen en tieners. „Reguliere make-up zit vaak vol narigheid: kleurstoffen, talk dat de poriën kan verstoppen en conserveringsmiddelen. Een jonge huid is wat dunner en daardoor komen schadelijke ingrediënten sneller binnen, wat huidproblemen en zelfs hormonale verstoringen kan veroorzaken.’’

Het idee voor TOOT! ontstond toen haar dochter op zevenjarige leeftijd om make-up vroeg. „Ik voelde dat echt in mijn buik: ben je daar niet te jong voor? Maar ik wilde haar wel helpen experimenteren op een verantwoorde manier. Ik ben gaan zoeken naar producten die goed waren voor haar huid en er leuk uitzagen. Die kon ik niet vinden, dus, ben ik ze zelf gaan maken.’’

Karlijn Vlasblom, oprichter van TOOT!. Foto: Eigen beeld

Van corporate naar kindercosmetica

Voor haar ondernemerschap werkte Karlijn in de corporate wereld, onder meer bij Procter & Gamble in de cosmeticasector. Ze beschouwt zichzelf niet als een ‘geboren ondernemer’. „Toen ik begon, dacht ik niet aan wat het eigenlijk betekent om ondernemer te zijn en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik zag gewoon een probleem dat opgelost moest worden.’’

Ze startte klein, zonder externe financiering. „Ik begon met de vraag wat ik allemaal niet in de make-up wilde hebben. Toen ben ik maar begonnen en alles heb ik zelf gefinancierd, stap voor stap. Dat was spannend, maar het werkte.”

Inmiddels is TOOT! verkrijgbaar in vijftien landen: in parfumerieën, warenhuizen en op vliegvelden, ook in Azië. De producten zijn gemaakt in samenwerking met basisschoolkinderen. „Wie ben ik om te bedenken hoe hun favoriete product eruit moet zien? Ze kwamen zelf met ideeën en kleuren. Ze gaven ook aan dat ze blij worden van dieren. Samen bedachten we de namen voor de producten. Zo ontstonden oogschaduw ‘Flamingo Kiss’ en andere vrolijke ontwerpen.’’

TOOT!. Foto: Eigen beeld

Crowdfunding om te groeien

Nu is het tijd voor een nieuwe fase. Karlijn wil van TOOT! de TikTok-favoriet maken. „Kinderen en tieners komen door sociale media en hun favoriete influencers steeds jonger in aanraking met cosmetica. We willen dat ze iets kunnen kiezen dat wél veilig is.’’

En de nieuwe producten liggen ook al klaar: mascara, cleanser en andere producten. Daarnaast is er extra voorraad nodig en wil Karlijn de marketing fors opschalen. „We zijn klaar om meer zichtbaarheid, meer verkooppunten en nieuwe producten te realiseren. Afgelopen jaar hielpen we al 25.000 kinderen veilig experimenteren met make-up. Nu willen we doorpakken!”