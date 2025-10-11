Ondernemers pakken fatbike-problemen aan met eigen borden: ‘Boetes tot 150 euro’

‘Let op fatbikers. Wij gaan bekeuren met boetes tot wel 150 euro.’ Ondernemers in dit winkelcentrum zijn fatbikes spuugzat. In het overdekte winkelgebied racen jongeren dagelijks tussen gezinnen met jonge kinderen en ouderen. „Het is wachten tot het een keer misgaat.”

Op camerabeelden is te zien hoe twee jongens door het winkelcentrum scheuren. Eerst rijdt een van hen op zijn elektrische step met hoge snelheid tussen twee ouderen en een jong gezin met een klein kind, die in tegengestelde richting lopen. Vervolgens komt zijn vriend erachteraan op een fatbike. De tweede jongen weet nét de twee oudere mannen te ontwijken. Het is een duidelijk voorbeeld van het probleem dat al maanden speelt.

Gesprek tussen wijkregisseur, handhaving en wijkagent

Met de wijkregisseur, handhaving en de wijkagent besprak Wouter Boswinkel, voorzitter van de winkeliersvereniging Meerzicht, een plan van aanpak. „De wijkregisseur keek naar posters of borden voor buiten het winkelcentrum en handhaving zou vaker komen controleren”, vertelt Boswinkel in het AD. „Dat viel in het begin een beetje tegen vanwege de onderbezetting bij Team Handhaving. Drie weken geleden heb ik een voortgangsgesprek aangevraagd, maar daar is geen vervolg op gekomen. Ik vond het te lang duren, dus toen heb ik zelf zes stoepborden geplaatst.”

Het is wachten tot er een keer een ongeluk gebeurt. Ook willen we voorkomen dat mensen het winkelcentrum gaan mijden vanwege de fatbikers Wouter Boswinkel Voorzitter van de winkeliersvereniging

De ondernemers in het Zoetermeerse winkelcentrum Meerzicht volgen het voorbeeld van de winkeliers in de Dorpsstraat die een jaar geleden ook zelf in actie kwamen tegen fietsers door 25 ‘illegale’ verbodsborden te plaatsen. „Het is wachten tot er een keer een ongeluk gebeurt. Ook willen we voorkomen dat mensen het winkelcentrum gaan mijden vanwege de fatbikers.”

Boete schrikt fatbikes af

De borden in Meerzicht zien er misschien niet zo professioneel uit als die in de Dorpsstraat, maar volgens meerdere winkeliers hebben ze wel effect. „Ach, het is een opvallende kleur en het doet zijn werk”, reageert Boswinkel lachend. „Ik weet niet precies hoe hoog de boete is, maar 150 euro schrikt de jeugd wel af. Bovendien kan het bedrag nog hoger oplopen als ze worden aangehouden en de fatbike blijkt opgevoerd.”

„De borden en eerste boetes hebben meteen resultaat: er is al minder overlast”, reageert ondernemer Rob den Hollander. „We zien jongeren vaker lopen met de fatbike. Daar zijn de ondernemers enorm blij mee, want het werd te gevaarlijk.”

Ze rijden als gekken door het winkelcentrum. Als je er iets van zegt, krijg je een grote bek Rob den Hollander Ondernemer

Voordat de winkeliersvereniging borden plaatste, had Den Hollander al een krijtbord neergezet met de tekst: ‘Niet fietsen’. Zelf delen de ondernemers geen boetes uit, de borden moeten vooral een afschrikwekkende werking hebben. „Ze rijden als gekken door het winkelcentrum. Als je er iets van zegt, krijg je een grote bek”, zegt de eigenaar van Brasserie Meerzicht. „Ze vinden het, denk ik, stoer. Het speelt al maanden en gebeurt dagelijks.”

Het winkelcentrum uit eind jaren zestig, dat aan het eind van dit jaar een grote renovatie ondergaat, heeft meerdere entrees die uitnodigen tot het racen van de ene naar de andere kant. „Zonder boetes uit te delen lachen de jongeren je gewoon uit. Dan hebben de borden weinig zin. Het zijn niet alleen fatbikes, maar ook fietsers en elektrische steps. Ze vliegen soms met snelheden van wel 25 kilometer per uur voorbij”, zegt Boswinkel.

Handhaving door boa’s

Een week geleden vroeg de VVD een debat aan over het groeiende probleem rond fatbikers in het Stadshart, de Dorpsstraat, schoolpleinen en wijkwinkelcentra. Zelfs een lokaal verbod wordt niet uitgesloten. Het stadsbestuur erkent de problemen met fatbikes in de stad. „Er wordt zeker op gehandhaafd door boa’s. Dat proberen ze op gezette tijden te doen”, zegt burgemeester Bezuijen. „Als we een aparte aanpak willen, gaat dat ten koste van andere prioriteiten. Op een aantal dingen kunnen we dan gewoon niet reageren.”

„De politie heeft er zelfs een aparte opdracht voor om wanneer capaciteit vrijkomt om op deze groep te handhaven. Ook omdat ze veelvuldig gecombineerd worden met veelvoorkomende criminaliteit. Op fatbikes kunnen ze snel wegkomen van een plaats delict.”

