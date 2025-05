De laatste boeken, pennen en inktcartridges gaan over de toonbank bij boekhandel Vives in Breda. Eigenaar Ton Dekkers (62) heeft besloten een punt te zetten achter zijn onderneming. „Mensen moeten er nog achter komen wat het verlies van zulke kleine winkeliers zal gaan betekenen.”

Boekhandel Vives is bij binnenkomst zoals altijd gevuld met de vertrouwde geur van boeken, inkt en kantoorartikelen. De winkel is de afgelopen decennia amper veranderd. Nog steeds heeft het zijn unieke indeling met voorin de boeken en tijdschriften, onderaan de trap achterin de kantoorartikelen en bovenaan de kinderboeken. Onder een boekentafel steekt het neusje van het hondje Missy uit, die al 13 jaar waakt over de winkel, schrijft BN DeStem.

De zaak is een vertrouwd beeld aan de Ginnekenweg, maar toch zal de straat het zonder deze boekhandel moeten gaan doen. „Het is goed geweest zo”, stelt de vastbesloten eigenaar Ton Dekkers die Vives vanaf eind april zal gaan sluiten, na 63 jaar. „Ik ben nu 62 jaar oud en heb al ruim veertig jaar lang, zes dagen in de week in de winkel gestaan. Het is gewoon genoeg geweest.”

Hier komen nog dagelijks mensen hun krantje halen of even in de boeken neuzen. Dat vind ik altijd het leukste van de dag Ton Dekkers eigenaar Vives

Vele ondernemers gingen Ton Dekkers voor

Daarmee volgt Dekkers het voorbeeld van andere ondernemers in de straat. De afgelopen jaren heeft de Ginnekenweg veel gevestigde winkeliers verloren, zoals ’t Gupke en Casa Maria.

,,Mensen beseffen zich denk ik nog niet wat het verlies van zulke kleine ondernemingen gaat betekenen.” Dekkers hoopt dan ook dat er nieuwe jonge winkeliers gaan komen. ,,Ik denk dat de Ginnekenweg prijstechnisch veel interessanter is dan het centrum.”

Noodzaak sluiting boekhandel

,,Het zou namelijk zonde zijn als heel de winkelstraat wegvalt, dan valt ook de beleving van de buurt weg”, aldus de boekhandelaar. Desondanks voelt ook Dekkers de noodzaak om te sluiten. Naast zijn leeftijd en lichamelijke gebreken, voelt hij zich moegestreden tegen de online verkoop.

,,Daar kunnen wij niet meer tegenop. Online worden agenda’s en rekenmachines nu verkocht voor prijzen die lager zijn dan mijn inkoopprijs.” Met lede ogen heeft hij ook zien gebeuren hoe veel winkels naar de stad vertrekken, terwijl klanten juist kiezen voor online winkels.

Neuzen in de boeken

,,Het is onvermijdelijk dat het persoonlijke van kleine ondernemingen daardoor verdwijnt.” En het is nu juist dat persoonlijke waar Dekkers altijd van heeft genoten en hoog in het vaandel heeft gehouden in zijn winkel, vertelt hij. ,,Hier komen nog dagelijks mensen standaard hun krantje halen of even in de boeken neuzen. Dat vind ik altijd het leukste van mijn werkdag.”

Vives is de oudste boekhandel van de stad en helemaal verbonden aan Breda Ton Dekkers, eigenaar Vives

Als tiener was Dekkers al enthousiast om bij zijn tante Riet van Riel in het bedrijf te komen werken. Van Riel begon in 1962 met *Parsifal*, een uitgeverij van schoolboeken iets verderop in dezelfde straat. Enkele jaren later verhuisde ze naar het huidige winkelpand en doopte haar onderneming om tot Vives.

Ze vernoemde daarmee de boekenhandel naar de 15de-eeuwse pedagoog en humanist Jean Luis Vives, die geregeld in Breda verbleef om onder andere Mencía de Mendoza te onderwijzen.

Boekhandel Vives, zoals het ooit begon op de huidige locatie. Persoonlijk archief Ton Dekker

Vaste waarde van de winkelstraat

,,We zijn daarmee de oudste boekhandel van de stad, en Vives is dus helemaal verbonden aan Breda,” legt Dekkers uit. In de jaren daarna heeft hij de zaak uitgebouwd tot een vaste waarde in de straat, samen met zijn vrouw Deborah en later met vaste werknemers Anneke Bastiaansen en Belinda Koster.

Met Vives verdwijnt ook de laatste plek om luxe pennen te verkrijgen. ,,Dat vind ik echt zonde,” vertelt Dekkers terwijl hij bij zijn pennenkast staat. ,,Een mooie vul- of balpen koop je met een persoonlijke gedachte. Zoiets moet je kunnen vasthouden, uitproberen en vergelijken.”

Op zoek naar vervanger

Dekkers neemt nog niet helemaal afstand van de Ginnekenweg, waarin hij het grootste gedeelte van zijn leven heeft gespendeerd. Samen met zijn vrouw Deborah Dekkers en hondje Missy blijft hij voorlopig nog even boven de zaak wonen en gaat hij zoeken naar een vervanger of nieuwe winkelier. Op woensdag 30 april sluit hij definitief de deur. „Toch blijft het dubbel om hier een punt achter te zetten, zeker nu het dichterbij komt.”

Dekkers is niet de enige die het gek vindt dat het verhaal van Vives hier ten einde komt. Ook veel klanten geven aan dat ze de zaak zullen missen. ,,Mensen zijn verbijsterd dat we weggaan. Ze vinden het heel jammer, het was altijd gezellig hier,” zegt hij met gepaste trots. ,,Maar dat laat zien dat we de afgelopen jaren iets goeds hebben gedaan met elkaar.”