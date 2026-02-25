Boekhandel Van Rietschoten houdt al 100 jaar stand, ook in deze tijd van ontlezing en beeldschermverslaving. Klanten van jong tot oud weten de zaak in het Rotterdamse winkelcentrum Keizerswaard te vinden. „Sommige jongeren zijn hun smartphone zó zat dat ze hem inruilen voor een uurtje lezen.”

Jongeren die hun mobieltje inruilen voor een roman: het gebeurt in deze boekenwinkel

Gert-Jan van Rietschoten grijpt naar zijn smartphone als een steekwagen de winkel binnenrijdt, volgeladen met exemplaren van Als dromen fluisteren, de nieuwste bestseller van Mélissa da Costa. „Ik zet even op Instagram dat ze binnen zijn, klanten kijken er al weken naar uit. Communiceren via sociale media hoort erbij.” Het werkt, merkt hij: „Verschillende generaties snuiven hier dagelijks boeken.”

Concurreren met Bol.com vindt hij zinloos, zo vertelt hij aan het AD: „Ik zoek het in persoonlijk contact.” De boekhandel heeft een webshop, maar contact met klanten gaat voor Gert-Jan boven alles:„ Door gesprekken, waarbij vaak lief en leed wordt gedeeld, weet ik precies wie ik waarmee blij maak. Bestellingen lever ik vaak zelf af.”

Overleven in tijden van Bol.com

Dat de zaak Bol.com-tijden overleeft is volgens Gert-Jan te danken aan het concept ‘familiebedrijf’. „Met een goed geregelde opvolging is dat de beste bedrijfsvorm voor continuïteit.”

Als bakker, controller en toekomstig ingenieur staan zijn kinderen hiervoor niet garant. Gert-Jan: „Ze mogen kiezen wat bij hen past. En wie weet wil ooit een kleinkind de zaak overnemen.”

Een oude man komt vaak uitrusten, later helpen anderen hem met zijn rollator de tram in Gert-Jan van Rietschoten

Boekenwinkel is 100 jaar oud familiebedrijf

Gert-Jan (52) is de achterkleinzoon van Jurphaas Cornelis van Rietschoten, die in 1926 de boekwinkel met drukkerij begon aan de Dorpstraat in Oud IJsselmonde, tegenwoordig de Bovenstraat. Vanaf 1964 dreef opa Van Rietschoten de zaak aan het Prinsenplein, vanaf 1974 kwam er een vestiging bij in winkelcentrum Keizerswaard. Gert-Jan hielp vaak als jochie al bij zijn ouders: „Op een krukje bij de kassa stond ik naast mijn vader achter de toonbank.”

Hij ging er altijd vanuit de zaak later over te nemen, slechts één keer overwoog hij rechercheur te worden. „Appie Baantjer las klanten in de winkel voor uit eigen werk. Als kereltje van 15 inspireerde mij dat. Baantjer adviseerde mij toch in de zaak te stappen. Later kwam ik als zoon van een boekhandelaar voor in een van zijn boeken.” Na 12 jaar in de telecom te hebben gewerkt, kwam Gert-Jan in 2007 in het familiebedrijf.

Dorpse karakter

In de loop der jaren zag hij IJsselmonde veranderen, qua bevolkingssamenstelling en bij uitbreiding van nieuwbouw. Het dorpse karakter van de buurt bleef volgens Gert-Jan in grote lijnen gelijk. „In IJsselmonde is iedereen er voor elkaar, dat is altijd zo gebleven. Dat merk ik in de zaak. Mensen komen buurten. Een oude man komt vaak uitrusten, later helpen anderen hem met zijn rollator de tram in.”

Ik baseer mijn assortiment op hun TikTok-voorkeuren Gert-Jan van Rietschoten

Hij wijst naar de poster van illustrator Magnus Weightman, gemaakt ter ere van het jubileum, met IJsselmonde als knusse plek: „Die sfeer is goed getroffen.”

Adriaan van Dis en Herman Koch doen het goed

Behalve voor Mélissa da Costa komen klanten voor Charlie Mackesy en de romans van Judith Visser. Ook sportverhalen, thrillers en de boeken van Adriaan van Dis en Herman Koch doen het goed. Van ontlezing onder jongeren merkt Gert-Jan weinig: „Ik baseer mijn assortiment op hun TikTok-voorkeuren. Veel romantiek en true crime. Ze vragen om tips, sommigen vertellen hun smartphone zó zat te zijn dat ze die voor een paar uurtjes inruilen voor een boek.”

Dat ook kinderen graag lezen merkt hij bij boekpromoties op scholen: „Een gezin van, denk ik, Oost-Europese afkomst kwam in de winkel. Het jongetje rende blij naar de nieuwe titel De eenzame Husky van Hanna Gold, nadat hij op school de eerdere delen had gelezen. Dat is hoopgevend.”