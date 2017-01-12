Bouwconcern VolkerWessels terug naar de beurs

VolkerWessels gaat weer naar de beurs. Het een na grootste bouwconcern van Nederland met 15.000 werknemers is nu volledig eigendom van Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels uit Rijssen. Dat schrijft De Twentsche Courant Tubantia.

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"De familie heeft voor een hernieuwde beursgang van VolkerWessels gekozen om het kapitaal en dus het risico meer te spreiden", zegt Henry Holterman, bestuurder van Reggeborgh en schoonzoon van Dik Wessels.

Kerngezond

Dat de crisis voorbij is en de bouw weer opleeft, speelt uiteraard mee. VolkerWessels is 'kerngezond', benadrukt Holterman. Het concern maakte vorig jaar een nettowinst van 125 miljoen euro bij een omzet van 4,9 miljard en verdiende een jaar eerder 121 miljoen euro bij 4,5 miljard omzet. Deskundigen schatten de beurswaarde van het bouwconcern op anderhalf à twee miljard euro.

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Jan de Ruiter, voorheen bankier bij ABN AMRO en de Royal Bank of Scotland (RBS), wordt binnenkort aangesteld als nieuwe topman van VolkerWessels. Die functie werd tot voor kort bekleed door Henry Holterman, die als gedelegeerd commissaris het roer in handen had.

Geen windeieren

De strategie om te verkopen als de prijs hoog is en terug te kopen als de waarde daalt, heeft Reggeborgh geen windeieren gelegd. VolkerWessels had namelijk in de periode 1989-2003 ook al een beursnotering. Omdat de familie Wessels de koers destijds te laag vond, werd het concern in 2003 weer van de beurs gehaald.

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De hernieuwde beursgang krijgt waarschijnlijk nog voor de komende zomer zijn beslag. De aandelen VolkerWessels zullen in porties op de markt worden gebracht. Uiteindelijk zal meer dan de helft vrij verhandelbaar zijn en houdt de familie Wessels volgens Holterman nog 'een substantieel belang' in het bedrijf.