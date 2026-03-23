Hoe de oorlog in het Midden-Oosten het familiebedrijf van ondernemer Huib raakt

„De brandstofprijs ligt nu 50 tot 60 cent hoger per liter”, zegt manager Huib Claassen van familiebedrijf Claassen Logistics tegen Brabants Dagblad. „Elke dag rijden er 110 van onze vrachtwagens door de Benelux, die samen dagelijks 7000 liter diesel verbruiken. Je kunt uitrekenen hoeveel dat extra kost.”



Gevolgen oorlog op verschillende vlakken

Via een brandstoftoeslag in de contracten berekent het bedrijf de kosten door. Toch is Huib niet blij: „We moeten alles voorschieten.” De transporteur werkt voornamelijk voor het midden- en kleinbedrijf en vervoert allerlei goederen door Europa. „Dat gaat van verlichting tot huishoudelijke apparaten en levensmiddelenverpakkingen.”



Huib heeft ook een opslag waar ondernemers hun goederen kunnen stallen. „Ook hier merken we de gevolgen. Onze klanten reageren verschillend. Waar de een nog even wacht met grote bestellingen gaat de ander juist hamsteren.”



Dat is erg afhankelijk van het soort producten dat een bedrijf verkoopt. „Als je een heel groot product verkoopt, zul je geneigd zijn te wachten tot de prijzen zakken.”

De kosten zijn voor de mkb’ers en dat gaan straks ook de consumenten merken Huib Claassen

Schepen om Afrika heen

Dat sommige bedrijven juist meer voorraad opslaan, lijkt een pré voor het bedrijf van Huib. „Zo zou ik dat niet willen stellen. De kosten zijn voor de mkb’ers en dat gaan straks ook de consumenten merken.”



Claassen leidt ook zusterbedrijf Coastlink, dat nog het meest van de oorlog merkt. „We vervoeren per schip, vliegtuig of trein. Per schip is het goedkoopst en vliegen is het duurst. Het spoor zit daartussen”, legt Claassen uit.

Ik maak me pas zorgen zodra we geen of te weinig brandstof kunnen verkrijgen Huib Claassen Claassen Logistics

De scheepvaart kampt al langer met problemen. Door de oorlog in Gaza wordt het Suezkanaal gemeden, waardoor schepen veel verder, om Afrika heen, moeten varen. Nu ook het vliegverkeer last ondervindt van de crisis in het Midden-Oosten kiezen nóg meer ondernemers voor transport via het spoor. „Daardoor gaan die prijzen natuurlijk ook weer omhoog”, legt Claassen uit.



Kan het bedrijf echt in de problemen komen? „Ik maak me pas zorgen zodra we geen of te weinig brandstof kunnen krijgen.”

Nieuwe routes

Ook Eric van Schagen van VNO-NCW zei eerder al dat het nog te vroeg is voor paniek. „We hebben nog geen signalen ontvangen van bedrijven die nu al in de problemen komen door de oorlogssituatie in het Midden-Oosten.”



Familiebedrijf Claassen Logistics heeft al twee wereldoorlogen doorstaan, dus operationeel manager Huib Claassen verwacht dat het deze crisis ook zal overleven. „Maar we merken zeker de gevolgen.”



Toch zit Claassen niet stil. Hij zoekt nu al naar nieuwe routes en samenwerkingspartners om de crisis het hoofd te bieden.



Ook de overstap naar duurzaamheid komt in een stroomversnelling: „We kunnen elektrisch gaan rijden. Dat was tot nu toe niet rendabel, maar als de brandstofprijzen blijven stijgen, loont het wel.”

Dit artikel is geschreven door: Bijke Aarts verslaggever bij Brabants Dagblad