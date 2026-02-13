De carnavalsperiode zorgt dit jaar opnieuw voor een miljoenenomzet voor de horeca in Noord-Brabant en Limburg. Volgens Rabobank-deskundige Jos Klerx behalen sommige kroegen in de carnavalsweek waarschijnlijk zelfs tot 20 procent van hun totale jaaromzet. Eerder onderzoek liet zien dat er tijdens carnaval meer dan een miljard euro kan worden besteed.

Het jaarlijkse volksfeest is belangrijk voor de lokale horeca, aldus Klerx. Het gaat dan vooral om kroegen in de uitgaansgebieden die ook eigen carnavalsactiviteiten hebben, zoals een carnavalsband. Daarnaast profiteren ook veel hotels, doordat carnavalsbezoekers uit het noorden van het land of zelfs uit het buitenland een plek nodig hebben om hun roes uit te slapen.



Als het om eten met carnaval gaat, doet vooral fastfood goede zaken, zoals snackbars, dönertenten of burgerketens, stelt Klerx. Daar staat tegenover dat sommige restaurants of wijncafés tijdens carnaval juist de deuren dichthouden vanwege een gebrek aan klandizie.



ING-econoom Marten van Garderen ziet ook verschuivingen in de consumentenbestedingen, doordat mensen tijdens carnaval minder uitgeven aan andere zaken. Daarnaast komen mensen uit andere delen van Nederland naar het zuiden om carnaval te vieren. „Die euro’s rollen nu beneden de rivieren en niet erboven”, aldus Van Garderen.



Totale uitgaven rond carnaval geschat op 1,4 miljard euro

Vorig jaar kwamen de economen Charles Kalshoven en Thomas Grosfeld in het economenblad ESB nog met een groot onderzoek naar carnaval. De uitgaven door feestvierders werden daarin geraamd op ongeveer 1,4 miljard euro, hoofdzakelijk voor bier, maar bijvoorbeeld ook voor kostuums.



Daar stonden wel kosten tegenover, zoals ziekteverzuim van naar schatting 780 miljoen euro en geschatte uitgaven van 15 miljoen euro voor onder meer schoonmaak en handhaving door gemeenten. Ook zijn er kosten voor medische hulp, bijvoorbeeld voor feestvierders die te diep in het glaasje hebben gekeken.



De financiële balans tussen de baten en lasten sloeg daardoor positief uit met een bedrag van ruim 600 miljoen euro, aldus het onderzoek dat de naam ‘Carnaval brengt knaken en katers’ kreeg. In dat onderzoek werd ook het maatschappelijke belang van carnaval aangestipt doordat dan veel mensen vriendschappen en relaties aangaan.