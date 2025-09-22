Boete van honderdduizenden euro’s voor misleidende prijzen: ACM komt met leidraad voor ondernemers

In webshops worden regelmatig kortingen gegeven die bijna te mooi lijken om waar te zijn. Volgens de ACM gebeurt dit regelmatig en is het dus misleidend. Daarom komt de toezichthouder nu met een leidraad ‘om verkopers te stimuleren hun prijzen op een eerlijke manier te tonen.’

Consumenten laten zich sterk leiden door de manier waarop verkopers prijzen weergeven. Daarom maken, volgens de ACM (Autoriteit Consument & Markt), verkopers soms gebruik van kortingen ten opzichte van prijzen die nooit zijn gebruikt.

Door misleidende prijsaanduidingen kunnen mensen reële prijzen niet meer goed vergelijken en betalen zij uiteindelijk meer. De leidraad van de ACM laat zien hoe ondernemers prijzen en kortingen in beeld kunnen brengen zonder te misleiden.

Spelen met de ‘van-prijs’

Wanneer bedrijven meermaals in de fout gaan, kan de ACM ze op de vingers tikken en zelfs boetes uitdelen. Het afgelopen jaar heeft de online beddenbranche onder het vergrootglas van de ACM gelegen, vertelde Vincent Romviel, (e-commerce-)jurist bij Thuiswinkel.org afgelopen april op de Webwinkel Vakdagen. „Aan die bedrijven zijn ook verschillende boetes uitgedeeld, die opliepen tot honderdduizenden euro’s”, aldus Romviel.

Sinds 2022 is er nieuwe regelgeving rondom kortingen. Een doorgestreepte prijs (de ‘van-prijs’) mag alleen de laagste prijs van de afgelopen 30 dagen zijn. Je mag dus niet eerst de prijs verhogen om daarna een grote korting te laten zien, zegt Romviel. De korting lijkt daardoor groter dan dat die daadwerkelijk is en daarmee misleid je de consument.

Met de komst van de strengere regels voor van-voor-prijzen zagen we dat allerlei nieuwe vormen van misleiding ontstonden Edwin van Houten directeur Consumenten van de ACM

Met een voorbeeld schetst Romviel hoe die bedrijven in de fout gingen. „Als je een dekbed voor 50 euro verkoopt en dat dekbed was ooit 100 euro. Dan mag je als je de prijs daarna naar 40 euro verlaagt bij de ‘van-prijs’ niet ‘geen 100 euro, maar 50 euro’ zetten. Die 50 euro is namelijk de laagste prijs van de afgelopen 30 dagen. Dat deden die beddenfabrikanten vooral fout.” In de leidraad gaat de ACM uitgebreid in op dit voorbeeld.

Spelen met percentages en adviezen

Een aanvulling op de van-prijs is dat je bij een vergelijking met de adviesprijzen van een product daar ook geen kortingspercentage bij mag noemen. „Naast de gehanteerde adviesprijs staat vaak niet wat die term inhoudt. Je mag alleen adviesprijs neerzetten als je uitschrijft dat het een voorstel van de fabrikant is en niet van de verkoper”, legde Romviel uit.

Wat mag dan wel? „De prijs geadviseerd door de fabrikant is 100 euro, onze prijs is 80 euro. Wat ook mag: de gemiddelde prijs van concurrerende retailers is 95 euro, onze prijs is 80 euro. Dat zijn transparante vergelijkingen zonder dat daarbij de indruk wordt gewekt dat je een korting krijgt.” In de leidraad geeft de ACM verschillende goede en foute voorbeelden.

Waarom leidraad van ACM?

Waarom maakt de ACM juist nu deze leidraad? „Met de komst van de strengere regels voor van-voor-prijzen zagen we dat allerlei nieuwe vormen van misleiding ontstonden om kortingen als aantrekkelijk te presenteren”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. „Zo zagen we dat de van-prijs tijdelijk werd verhoogd om een korting groter te maken of werd de korting gegeven op een nooit gebruikte adviesprijs. Dit mag niet.” Voor consumenten is het belangrijk dat prijzen eerlijk worden weergegeven.

De ACM zal de komende tijd controleren of bedrijven (zowel fysieke winkels als online verkoopkanalen) zich houden aan de regels over kortingen, zoals uitgelegd in de leidraad. Als bedrijven zich hier niet aan houden, heeft de ACM verschillende instrumenten, zoals waarschuwingen of boetes, om op te treden.

