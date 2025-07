China glijdt weg in deflatie, doordat de consumentenprijzen vorige maand voor het eerst in meer dan twee jaar zijn gedaald, zo blijkt uit officiële gegevens. Tegelijkertijd vertragen afnemende binnenlandse bestedingen het economische herstel van het land na de covidpandemie.

China zakt weg in deflatie nu het herstel na covid hapert

De consumentenprijsindex, de belangrijkste graadmeter voor inflatie, daalde in juli met 0,3, aldus het Nationaal Bureau voor de Statistiek, nadat de index in juni was afgevlakt.

Het is de tweede keer deze week dat teleurstellende cijfers over de Chinese economie verschijnen. Dinsdag werd bekend dat China de grootste exportdaling in ruim drie jaar doormaakt.