Chinese vastgoedgigant Evergrande vraagt faillissement aan in VS

De zwaar in de schulden stekende Chinese vastgoedgigant Evergrande heeft bij een rechtbank in de Verenigde Staten faillissement aangevraagd, blijkt uit gerechtelijke documenten. Evergrande hoopt zo zijn Amerikaanse activa te beschermen, terwijl er aan een schuldsaneringsovereenkomst wordt gewerkt.

De Amerikaanse faillissementsprocedure waarop Evergrande een beroep doet, staat bekend als Chapter 15. De procedure is bedoeld om mechanismen te bieden voor het beheer van insolventiezaken waarbij meer dan één land betrokken is, zoals met Evergrande het geval is.

Het privéconglomeraat Evergrande kwam in 2021 in de problemen toen de Chinese autoriteiten hun controle over de vastgoedsector aanscherpten. Het concern heeft een schuld van meer dan 300 miljard dollar. Ook Tianji Holdings, een dochteronderneming van Evergrande, heeft donderdag een beroep op Chapter 15 gedaan.