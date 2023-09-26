Claimorganisatie: mokerslag voor NN in woekerpoliszaak

Nationale-Nederlanden (NN) heeft in het verleden bij mensen met een beleggingsverzekering kosten ingehouden die niet met de klant overeengekomen waren. Tot die conclusie is het gerechtshof in Den Haag gekomen, dat daarmee volgens claimorganisatie Woekerpolis.nl een "mokerslag" uitdeelt aan de verzekeraar.

"Dit is een geweldige uitspraak voor onze leden en vormt de doorbraak waar we al jaren op wachten", zegt voorzitter Ab Flipse van Woekerpolis.nl. "Het is duidelijk dat Nationale-Nederlanden klanten had moeten waarschuwen voor de risico's van hun producten. En met name voor de hoge kosten die op dit soort producten werden ingehouden. Gedupeerden hebben nu eindelijk zicht op de compensatie waar ze recht op hebben."

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al vele jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht vanaf de jaren negentig. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars. In deze zaak tegen NN draait het onder meer om de zogenaamde eerste kosten, waaronder de aan de tussenpersoon uitgekeerde provisie, de incassokosten, de administratiekosten en de beheerkosten.

Uitspraak

Wat de uitspraak precies betekent voor mensen die in het verleden een beleggingsverzekering hebben afgesloten, is nog onduidelijk. Dat komt onder meer omdat niet het hof niet meegaat in alle klachten over de polissen. Sommige grieven falen of slagen maar deels. Flipse denkt dat gedupeerden uiteindelijk recht zouden moeten hebben op vele duizenden euro's compensatie.

Maar nu is al duidelijk dat het juridisch gesteggel over deze kwestie voorlopig nog niet voorbij is. Het hof heeft in deze zaak sowieso nog geen einduitspraak gedaan. NN krijgt ook nog de mogelijkheid om met bepaalde tegenbewijzen te komen. De partijen hebben verder nog de mogelijkheid om naar de Hoge Raad te stappen.