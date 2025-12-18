Mark en oma Coby (99!) maken ouderen in december een stukje minder eenzaam met de Oliebollenbar

Een overheerlijke oliebol en ouderen die niet alleen op hun kamer of in hun huis de decembermaand door moeten brengen, maar met bingo, een hapje en een dansje een stuk minder eenzaam zijn. En dat allemaal dankzij ondernemer Mark en Oma Coby’s (99!) Oliebollenbar!

We mogen het jaar bijna weer uitluiden en dat betekent voor veel lekkerbekken: oliebollen. Wat is er nu mooier dan in de decembermaand - waarin het draait om naastenliefde - om de lekkernij te verbinden aan een goed doel? Op dat moment komt Oma Coby’s Oliebollenbar om de hoek kijken.



Het is een initiatief van Coby’s kleinzoon Mark Simoons. Want ondanks dat de ondernemer en zijn familie de bijna 100-jarige dame regelmatig opzoeken, voelt zij zich af en toe best eenzaam. Dat kan en moet anders, bedacht Mark enkele jaren terug. Oma Coby en de vele andere eenzame ouderen verdienen onze aandacht en ons gezelschap. Onder het genot van zo’n ronde, vette decemberbol.

Oma Coby (99) helpt mee met bakken van de oliebollen

Dit jaar gaan er duizenden oliebollen het vet in en oma Coby (99) helpt ondanks haar respectabele leeftijd nog ‘gewoon’ mee. Want het gaat hier wel om een oud recept, afkomstig van de moeder van Coby, benadrukt Mark die in de coronatijd op het idee kwam van de oliebollenbar.

Ik zag van dichtbij hoe het is om eenzaam te zijn, maar ook zeker hoe het is om eenzaam te zijn op latere leeftijd. Ik vond dat schrijnend om te zien Mark Simoons Oma Coby’s Olliebollenbar

Mark in De Ondernemer Live: ,,Mijn oma werd toen 95 jaar. Ik zag van dichtbij hoe het is om eenzaam te zijn, maar ook zeker hoe het is om eenzaam te zijn op latere leeftijd. Ik vond dat schrijnend om te zien. Die mensen worden minder mobiel, dus je kan er niet zomaar meer uit. Mensen van onze leeftijd, die kunnen nog wel eventjes de deur uit. Ouderen verpieteren eigenlijk een beetje in de huiskamer.’’

Verjaardagskaartenactie voor oma in coronatijd

Hoe kwam de kleinzoon van Coby op het idee van de oliebollen? Via Instagram zette Mark tijdens de pandemie voor zijn oma een verjaardagskaartenactie op. Zo zou ze zich tóch een beetje jarig voelen. Ze ontving meer dan tweehonderd kaarten, cadeaus en bloemen uit heel het land.



„Toen zei ik tegen oma: ‘Wat nou als ik geld op kan halen om de ouderen te helpen?’. Dan moest ik iets groter doen dan een kaartenactie. Toen zei oma: ‘Dat is een goed idee zeg. Maar wat zullen we dan doen?’. Het antwoord? Ze zou het wel leuk vinden om weer zo’n feestje te hebben zoals vroeger.



„Dat kan ik me natuurlijk heel goed voorstellen, want ik wil nu ook naar een feestje en dat wil ik op latere leeftijd ook kunnen. We hebben een oliebollenactie opgezet om geld op te halen. Met de opbrengst wilden we de oliebollenfeestjes organiseren. Zoals vroeger in zorgcentra en in buurthuizen.’’

Mark bakt elk jaar samen met oma Coby (inmiddels 99) oliebollen tegen eenzaamheid onder oudere mensen. Foto: Rutger Geleijnse

Op naar 25.000 verkochte oliebollen Oliebollenbar

Het bleek direct een succes. „Het was natuurlijk wel spannend, want ik vroeg aan oma: ‘Mag ik uw oliebollenrecept? Dan ga ik die oliebollen verkopen’. Toen zei ze: ‘Ho, ho… Dan moet je het wel goed doen. Mijn naam hangt eraan, dus ze moeten wel goed zijn’. Zo geschiedde. Dit jaar gaan Mark en zijn grootmoeder voor 25.000 verkochte oliebollen. „Vorig jaar hadden we er 17.450. Dus als we er dit jaar 25.000 van kunnen maken, dan ben ik al heel blij.’’



Op dit moment is de oliebollenbar één groot liefdadigheidsproject. Mark: „We werken samen met dertig zeer getalenteerde vrijwilligers die allemaal een skill inzetten, maar dat is natuurlijk niet duurzaam. Afgelopen vier jaar heb ik me vooral beziggehouden met de vraag: ‘Hoe zetten we dit merk goed neer wat betreft branding?’. Nu zijn we klaar voor personalisatie. We kijken of we een partnership kunnen aangaan met een merk dat dezelfde missie heeft als wij. Als we dat merk vinden, dan kunnen we echt groter worden. Opschalen en in heel Nederland beschikbaar zijn.’’

We zijn al in Eindhoven, Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Delft, Utrecht, Amsterdam en natuurlijk de woonplaats van oma - Aalsmeer - beschikbaar Mark Simoons Oma Coby’s Oliebollenbar

Meer mensen inhuren en logistiek professionaliseren

Een andere volgende stap? „Je zou kunnen denken aan dat we de licentie van Oma Coby voor een jaar uitlenen aan een ander merk, om daar iets mee te doen. Op die manier kunnen wij financieel wat sterker worden, meer mensen inhuren en onze logistiek professionaliseren.’’



En de B2B-markt? „We zijn al in gesprek met wat merken, maar voor mij is het heel erg belangrijk dat het een merk is wat ook echt een missie heeft en niet doet aan een soort van greenwashing, maar dan voor het goede doel. Je hebt natuurlijk merken die denken: ‘Oh leuk, daar gaan we wat mee doen. Dan hebben wij een mooie PR-stunt!’. Maar voor mij is het zeer belangrijk dat we iets terugdoen voor de ouderen en dat we het voor mensen die iets willen doen voor een ander, ook makkelijk maken om dat te doen. In dit geval is het oliebollen, maar het kan ook een ander product zijn.’’



Waar ligt volgens Mark de sweet spot qua impact? „Uiteindelijk hopen we zoveel mogelijk mensen te inspireren ook iets anders te doen voor een ander. Dus wat mij betreft kunnen we dit nog wel honderd keer doen, als dat nodig is. Om zo mensen ervan bewust te maken dat ze iets kunnen doen voor een ander.’’

Het overbrengen van geluksgevoel

Wat is de mooiste reactie die de ondernemer vanuit die ouderen heeft gekregen? „Vorige week dinsdag hebben we een ontzettend leuke bingo georganiseerd op het Museumplein bij de schaatsbaan, waar we zowel stadsdelen als generaties met elkaar kunnen verbinden door middel van de oliebollenbar. Daar was ook oma Cora aanwezig. Ze is 92 en hing gisteren nog even aan de telefoon. Ik vroeg wat ze ervan vond. Toen zei ze: ‘Nou Mark, ik hou helemaal niet van bingo. Maar ik hou dus heel erg van dansen. En daarom was deze muziekbingo zo ontzettend leuk’. Dat geluksgevoel dat ze mij heeft overgebracht, daar doen we het voor. Het geluksgevoel wil je gewoon je hele leven lang houden. En als zo’n oma Cora dat dan even teruggeeft, dat is natuurlijk supermooi.’’



Hoe ziet Mark de verdere toekomst van zijn project? „Wij zullen hopelijk in elke provincie beschikbaar zijn. We zijn al in Eindhoven, Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Delft, Utrecht, Amsterdam en natuurlijk de woonplaats van oma - Aalsmeer - beschikbaar. Heb je een pop-uplocatie voor de bar? Laat het mij weten waar we het verhaal kunnen komen vertellen aan de hand van de oliebollen, een drankje en een praatje.’’



Tot slot, wat vindt oma Coby ervan dat ze op hoge leeftijd het gezicht van een succesvol merk is geworden? „Ze vindt het toch wel heel mooi. Oma had het nooit verwacht, maar ze gaat zeker deze aflevering terugluisteren.’’



