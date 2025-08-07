Lingeriemerk Marlies Dekkers gaat winkels sluiten: ‘Focus op digitale toekomst’ met ‘nieuwe merkervaring’

Het lingeriemerk Marlies Dekkers gaat zich vol op de digitale toekomst focussen. In de praktijk betekent dit dat de winkels geleidelijk gesloten zullen worden. Wanneer de winkels zullen sluiten en hoeveel er open blijven, wil het bedrijf niet op ingaan.

Marlies Dekkers heeft momenteel winkels in Amsterdam, Rotterdam, Breda en Utrecht. Het bedrijf meldt aan FashionUnited dat het een ‘digitale toekomst’ strategie implementeert. Eerder had het merk onder andere winkels in België, Frankrijk en Duitsland. In 2020 vertelde de toenmalige zakelijke directeur, Eppo van Berckelaer, aan De Ondernemer dat de lingeries in 900 winkels in 35 landen te koop waren.

Van de winkelstraat naar online

‘Onze winkels hebben een belangrijke rol gespeeld in het opbouwen van de Marlies Dekkers ervaring en we erkennen de emotionele waarde die ze hebben, voor ons team, onze klanten en iedereen die weleens door de deur is gelopen de afgelopen jaren’, meldt Marlies Dekkers in een persbericht. De lingeries zullen nog wel bij online platformen en geselecteerde partners verkrijgbaar blijven.

De nieuwe strategie gaat gepaard met een geüpdatete webshop. In september gaat de vernieuwde website live, deze zal ‘een nieuwe merkervaring neerzetten die de manier waarop onze klanten leven, winkelen en met ons merk verbinden weerspiegelt’.

Van faillissement naar succes

Marlies Dekkers gaat al een hele tijd mee in de lingeriewereld. Het is haar niet altijd voor de wind gegaan. Zo ging in 2013 haar lingerie-imperium MD Group BV failliet. Al snel volgde een doorstart en na de redding van het lingeriebedrijf ging het roer om.

Minder fysieke winkels en het opzetten van een krachtige webshop werden de kerntaken van de nieuw aangestelde zakelijk directeur Eppo van Berckelaer. Van de twaalf Marlies Dekkers-winkels zijn er toen zeven gesloten. Het bedrijf leunde sindsdien steeds meer op online. In 2020 was 65 procent van de verkoop via de webshop.

