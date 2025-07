Een derde van de franchisenemers sluit zich aan bij de nieuwe Blokker: Blokker New. Twee derde dus niet. Deze ondernemers beginnen voor zichzelf, stoppen of haken aan bij Marskramer. Een keuze die ze uiterlijk dinsdag moeten nemen. Wat adviseren retailexperts? Van ‘volkomen zinloos’ tot ‘met 25 winkels gaan ze het niet redden’.

Experts sceptisch over Blokker New: ‘Ga jij nog de winkelstraat in voor een dweil?’

Na het faillissement van Blokker vorig jaar sloten de winkels. Franchisenemers gingen echter door en hielden de deuren open. In juni maakte Blokker onder leiding van Roland Palmer op 18 juni een doorstart met de opening van 12 winkels, er volgen er nog 28. Uiterlijk morgen, 15 juli, moeten franchisnemers aangeven of ze meegaan met de plannen van Palmer voor de nieuwe Blokker.

Retailexpert Paul Moers is kritisch over de nieuwe Blokker: „Het is gewoon de oude Blokker, en dat werkte onvoldoende. De wereld is veranderd, daar moet je in mee. Denk aan Hema, Action, Marskramer Normal en Flying Tiger. En dan heb ik het nog niet over Bol en de Chinese webwinkels. De concurrentie is bizar, hoe gaat Blokker overleven?”

Doorgaan moet je vooral doen als je winkel sterk afhankelijk is van de merknaam Blokker voor klantentrouw én je gelooft in de visie en strategie van Roland Palmer Olaf Zwijnenburg Sectormanager Retail & Groothandel bij Rabobank

Daarnaast vindt Moers dat Blokker te weinig rekening houdt met de jonge consument. „Roland Palmer zegt dat de winkelpaden zijn verbreed voor mensen met een rollator. Je moet juist de jonge consument aanspreken, zoals elektronica rondom je baby. Hij denkt dat mensen in de rij staan voor Blokker. Dat is vals sentiment, denk maar aan Free Record Shop en de V&D. En ga jij nog de winkelstraat in voor een dweil? Mensen zijn zo gewend geraakt aan online shoppen. Als ze dan een winkel ingaan, dan willen ze geïnspireerd worden zoals bij Rituals of Coolblue. Wat is er spannend aan Blokker?” Hij zou franchisenemers, kortom, niet adviseren zich aan te sluiten bij de nieuwe Blokker. „Dat is volkomen zinloos.”

Samenwerking voor inkoop, marketing en schaalvoordelen belangrijk

Olaf Zwijnenburg, Sectormanager Retail & Groothandel van de Rabobank, is voorzichtiger in zijn advies. „Als zelfstandige heb je meer vrijheid in assortiment, prijsstelling en lokale marketing, maar dan moeten lokale klanten het je wel echt gunnen.”

„Doorgaan moet je vooral doen als je winkel sterk afhankelijk is van de merknaam Blokker voor klantentrouw én je gelooft in de visie en strategie van Roland Palmer. In alle gevallen is het van belang samen te kunnen werken met andere franchisenemers waarbij inkoopkracht, schaalvoordelen en gezamenlijke marketing van een onderscheidende formule noodzakelijk zijn.”

Blokker verloor relevantie door concurrentie

Zwijnenburg weet dat Blokker ooit vroeg was met goedkope inkoop uit verre landen. Daardoor kon het enorm groeien en heel dikke marges maken. „Maar uiteindelijk heeft de Blokker-formule gewoon relevantie verloren. De huishoudketen kwam pas heel erg laat op gang met een webwinkel en vergeet niet: huishoudelijke productgroepen kwamen ook volop bij anderen te liggen en de concurrentie werd steeds heftiger. Ook heeft de coronapandemie een hele grote klap uitgedeeld door gedwongen winkelsluitingen.”

Vergelijkbare faillissementen met franchisenemers die een keuze moeten maken zijn er genoeg: „Na het omvallen van Schoenenreus stonden franchisenemers voor de keuze om zelfstandig verder te gaan of zich aan te sluiten bij een andere formule. Hetzelfde bij Halfords waarbij een aantal winkels een doorstart maakten onder een nieuwe eigenaar, anderen gingen zelfstandig verder. En ook bij het omvallen van DA Drogisterijen stapten veel franchisenemers over naar D.I.O. of gingen ze zelfstandig door. En Intertoys is een goed voorbeeld uit het verleden. Ook daar moesten franchisenemers kiezen tussen stoppen, zelfstandig doorgaan, ergens anders aanhaken of wachten op een overname.”

Blokker zal hard aan de bak moeten om te groeien Olaf Zwijnenburg Sectormanager Retail & Groothandel bij Rabobank

Wat verwacht hij van de nieuwe Blokker? „Transities bieden kansen voor nieuwe aanbieders. Wij zien die vanuit Rabobank met name voor grote ondernemingen en kleinere nichespelers. Voor lokale, zelfstandige winkels en nichespelers blijven er kansen, mits zij een echte relatie met de klant opbouwen en onderscheidend zijn. En daar zijn dus ook kansen voor de nieuwe Blokker-winkels, zeker in dorpskernen of kleinere gemeentes. Maar om echt te kunnen gaan bloeien, zal Blokker ook hard moeten gaan groeien. En dat is een echte uitdaging want de concurrentie is groot. Blokker zal hard aan de bak moeten om te groeien om de benodigde schaalvoordelen in inkoop, marketing en logistiek te kunnen bereiken die nodig zijn om echt te kunnen concurreren in de verdringingsmarkt die de detailhandel nu eenmaal is.”

Blokker moet zo snel mogelijk opschalen

Dat zegt ook Dirk Mulder, Sector Banker Trade & Retail bij ING: ,,Het is belangrijk dat Blokker nu zo snel mogelijk gaat opschalen. Als alle franchisers meegaan, helpt dat natuurlijk enorm. Ze hebben zo’n 40 winkels, maar slechts een derde van de franchisenemers heeft aangegeven zich aan te sluiten. Er is best een kans voor Blokker, maar met 25 winkels gaan ze het niet redden. Je hebt er als startbasis minimaal 60 tot 80 nodig.”

Mulder ziet dat de concurrentie flink is toegenomen. Wat is dan het onderscheidend vermogen van Blokker? „Op het gebied van huishouden is Blokker een bekende naam, maar de concurrentie is fors en die bieden goede alternatieven. Er is een bredere keuze dan bij Action, je kunt het fysiek zien en er is advies. Daar is best een doelgroep voor.”

Het wordt onmogelijk of heel moeilijk om in je eentje verder te gaan Dirk Mulder Sector Banker Trade & Retail bij ING

Wat zou Mulder de franchisers adviseren te doen? „Als je altijd goed samen hebt gewerkt onder de formule Blokker en je hebt gevoel bij de formule en de mensen, dan zou ik zeggen: sluit je aan. Het wordt onmogelijk of heel moeilijk om in je eentje verder te gaan. Dat lijkt me niet de beste oplossing. Als Marskramer beter bij je past, dan moet je dat doen. Hoewel ik denk dat de naam Blokker sterker is dan Marskramer, maar wellicht is dat mijn randstad-gedachte”, lacht hij.

