Duitse minister vreest vertraging voor nieuwe lng-terminal

De Duitse federale regering vreest voor vertraging bij de installatie van een grote drijvende terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Die kan door verzet van lokale overheden mogelijk niet deze winter in gebruik worden genomen. Volgens minister van Economische Zaken Robert Habeck kan dit problemen opleveren voor de beschikbaarheid van aardgas voor Duitsland.

De nieuwe lng-terminal komt te liggen in een haven bij het eiland Rügen, dat hoort bij de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. In een brief dringt Habeck er bij de deelstaatregering op aan haast te maken met de ingebruikname.

"De toevoer van gas moet op zo'n manier worden gepland dat de levering zelfs in het geval van uitzonderlijk koud weer of problemen met pijpleidingen zeker is", schrijft de minister. "Anders bestaat het risico van onberekenbare prijsstijgingen, leveringsproblemen en ernstige economische schade, wat vooral Oost-Duitsland zal raken."

Bouw stopzetten

Duitsland had vorig jaar veel last van het afknijpen van de gastoevoer door Rusland na de Russische inval in Oekraïne. Om de energiecrisis te lijf te gaan haalde Duitsland drie lng-terminals binnen die vloeibaar gas geschikt kunnen maken voor gasleidingen. Daar moeten er nu twee bijkomen, waaronder die bij Rügen. Maar Mecklenburg-Voor-Pommeren wil niet zomaar een vergunning afgeven. Advocaten betogen namens de deelstaat dat er bijvoorbeeld eerst een beoordeling van de gevolgen voor het milieu nodig is.

Habeck, lid van de Groenen, vindt dat de lng-terminal zo belangrijk is voor de leveringszekerheid van gas dat het project versneld moet worden. Hij schrijft dat de lokale overheid alle vergunningen moet verlenen "met de efficiëntie die deze crisis vereist". Niet alleen het bestuur van Mecklenburg-Voor-Pommeren lijkt te protesteren. Een van de nabijgelegen gemeentes heeft de rechter gevraagd om de bouw aan een pijplijn naar de terminal stop te zetten.