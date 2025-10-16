Feestdagen zorgen voor extra bestellingen en vertraging bij bezorgers: ‘Webshops communiceer proactief’

Zo richting het einde van het jaar kan Nederland zich opmaken voor een nieuw record aan te versturen pakketten. Het aantal te versturen pakketten zal tijdens Black Friday -week met maar liefst 73 procent toenemen, om vervolgens op Cyber Monday het absolute hoogtepunt te bereiken. Vertraging bij de verzending is gegarandeerd. Gelukkig kun je als ondernemer anticiperen.

Lees verder onder de advertentie

Dat blijkt uit onderzoek van verzendplatform Sendcloud. Volgens het onderzoek is Cyber Monday al jaren de drukste verzenddag van het jaar, met 186 procent meer zendingen dan op een gemiddelde dag. Door de grote toename in het aantal verzendingen belooft december opnieuw de drukste maand te worden voor Nederlandse webshops en vervoerders.

Vertraging bij bezorging

Met recordaantallen pakketten zijn vertragingen onvermijdelijk. In heel Nederland zal het aandeel pakketten dat binnen één dag wordt bezorgd naar verwachting dalen tot 55 procent, omdat vervoerders en magazijnen op volle toeren draaien en tegen hun grenzen aanlopen. „Tijdens het piekseizoen lopen zelfs de beste bezorgnetwerken tegen hun grenzen aan”, zegt Rob van den Heuvel, ceo en co-founder van Sendcloud. „Zorg er als webshop voor dat je snel kunt schakelen tussen vervoerders wanneer het ergens vastloopt.”

Consumenten snappen de druk van het piekseizoen, maar wat ze niet begrijpen, is de stilte vanuit de webshop Rob van den Heuvel Sendcloud

Daarnaast kent ook het geduld van de consumenten zijn grenzen. 62 procent van de online shoppers zegt over te stappen naar een andere webshop na een late of mislukte levering. Met andere woorden: betrouwbare bezorging is geen extraatje meer, maar een echte dealbreaker.

Lees verder onder de advertentie

Toch is er een manier om dat vertrouwen te behouden. 64 procent van de consumenten zegt dat ze vertragingen makkelijker accepteren als webshops proactief communiceren, en 69 procent verwacht eerlijkheid over levertijden, zelfs in de drukste weken van het jaar. „Consumenten snappen de druk van het piekseizoen”, zegt Van den Heuvel. „Wat ze niet begrijpen, is de stilte vanuit webshops die niet communiceren. Niemand wil thuis wachten op een pakket dat nooit aankomt. Ons advies aan webshops: houd klanten op de hoogte, bij elke stap, ook als het misgaat.”

Lees ook: Slimme software omzeilt magazijn bij retouren: ‘We besparen 10 euro per teruggestuurd item’