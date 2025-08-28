Floris mag nieuwe naam bedenken voor ex-Blokker-franchisenemers: ‘Moet Nederlands en persoonlijk aanvoelen’

Lees verder onder de advertentie

Zes maanden na het faillissement maakte Blokker een rentree in de Nederlandse winkelstraat. Hoewel de vreugde groot was, openden er een stuk minder winkels dan voor het faillissement. Waarom? In de maanden dat de filialen dicht waren heeft een aantal franchisenemers besloten zich af te scheiden van de Blokkerformule. Een deel sloot zich aan bij Marskramer. Anderen wilden door onder een nieuwe naam.

Nieuwe naam voor ex-Blokkers

Die nieuwe naam mag namenexpert Floris Hülsmann van communicatieadviesbureau Namarama gaan bedenken. En die naam gaat bepalend voor het succes zijn, zegt hij. „Blokker is echt een begrip en bestaat al zo lang. Je hoeft die naam maar te zeggen en mensen weten al waar het over gaat.” Daar moet je dus wel wat tegenoverstellen. „De franchisenemers blijven een huishoudwinkel, maar zijn niet zonder reden niet doorgegaan als Blokker. Die willen het beter gaan doen met een betere klank en sfeer.”

De nieuwe naam moet Nederlands aanvoelen en klinken Floris Hülsmann

Welke sfeer dat volgens de franchisenemers moet hebben, wil Floris niet uit de doeken doen. „Dan vertel ik al te veel over hun strategie.” Maar de nieuwe naam gaat niet op die van de concurrentie, zoals Blokker of Marskramer, lijken. „De nieuwe naam moet een persoonlijk gevoel geven, want veel mensen hebben bij Blokker een onpersoonlijk gevoel gekregen. Het is ook geen internationale keten dus de naam moet Nederlands aanvoelen en klinken.”

Wie aan Blokker denkt, ziet waarschijnlijk direct de letters in oranje blokken voor zich. Dat maakt het verzinnen van een naam voor een winkelketen bijzonder en anders dan voor een online merk, zegt Floris. „De namen van supermarkten kennen we allemaal en zien we elke dag, waar je ook bent. Een naam op een gebouw maakt het een stuk tastbaarder dan online.” Moet de naam ook goed samengaan met een bepaalde kleur of logo? „De kleur zal vast niet oranje worden, maar eerst komt de naam en daarna volgen pas het logo en de kleur die daarbij passen.”

Wie bepaalt de naam voor de oud-Blokkers?

Hoe ziet het traject van de uiteindelijke naam kiezen eruit? „Ik ben nu druk bezig met het spreken van de franchisenemers. Daarna maak ik een longlist aan namen die ik voorstel aan de hele groep. Die mogen zeggen wat ze mooi en minder mooi vinden en met die informatie ga ik nieuwe namen bedenken.” Naast dat het een goede naam is, is het ook belangrijk dat de domeinnaam vrij is en moeten de juridische kansen afgewogen worden. „De nieuwe keten mag bijvoorbeeld niet Plokker heten, want dan lijkt het te erg op Blokker.”

Uiteindelijk levert Floris enkele opties met namen bij de franchisenemers aan. Die bepalen wat de naam gaat worden. „Ik kan nooit zo diep in de ziel van een bedrijf kijken dan dat de eigenaren dat kunnen.” Wanneer de nieuwe naam op de gevel komt, dat houdt Floris nog voor zich.

