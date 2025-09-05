63% ondernemers pleit voor eigen minister: ‘Belangen vaak over het hoofd gezien’

Teveel administratie door een wirwar aan regels, moeilijk aan een lening of hypotheek kunnen komen, onduidelijke wetgeving. Zo maar wat problemen waar ondernemers tegenaan lopen. Vandaar dat 63% van hen wil dat er in het volgende kabinet een minister voor specifiek het kleinbedrijf komt. Dat blijkt uit een enquête door het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf IMK en ondernemersplatform Stichting 155.

Ruim 63 procent van de ondervraagden was het ‘helemaal eens’ met de stelling dat ‘een minister voor het kleinbedrijf nodig is omdat momenteel de issues van het kleinbedrijf teveel buiten beeld zijn in Den Haag’. Daarnaast gaf nog ruim 26 procent aan het ‘eens’ te zijn met de stelling. Er werden voor het onderzoek ruim 9000 ondernemers benaderd. Van de 620 respondenten viel 31 procent in de categorie ZZP’er terwijl het resterende deel een bedrijf met personeel runde, oplopend tot in totaal 49 medewerkers inclusief de ondernemer zelf.

Kleinbedrijven vormen 96 procent van alle bedrijven in Nederland. De categorie ‘kleinbedrijf’ wordt door beleidsmakers doorgaans weer opgesplitst in een groep tussen 1 en 10 medewerkers en in een groep van tussen de 10 en 49 medewerkers.

Minister voor kleinbedrijf moet er komen

„Deze uitkomsten geven een feitelijke basis aan iets wat we de afgelopen twee tot drie jaar steeds vaker hoorden”, aldus directeur Michiel Hordijk van het IMK. „En wel dat Nederlandse ondernemers vinden dat hun belangen niet goed gediend worden door de landelijke politiek. Er wordt in de praktijk beleid gemaakt voor het middenbedrijf, niet voor de kleine ondernemer.”

Voorbeelden zijn onder meer de verplichting voor kleine ondernemers om medewerkers bij ziekte twee jaar uit te betalen, iets wat voor de meesten van hen niet of nauwelijks is op te brengen. Een ander voorbeeld is de kredietverlening aan kleine ondernemers. Er is praktisch geen land in Europa waar het voor het kleinbedrijf zo moeilijk is om aan een lening te komen dan in Nederland.

Andere voorbeelden die door de respondenten werden aangedragen zijn de aanscherping van de wet DBA, die schijnzelfstandigheid moet tegengaan; iets waardoor ZZP’ers minder goed aan goed aan het werk komen. Ook werd genoemd dat het voor ondernemers vaak moeilijk is om een hypotheek te krijgen. Een rode lijn uit de antwoorden was onvrede over onzekerheid en onvoorspelbaarheid van het landelijke beleid richting bedrijven.

IMK gaat resultaten bespreken met politici

„Wat we concluderen is dat beleidsmakers systematisch overschatten wat kleinbedrijven aankunnen op het gebied van regelgeving, administratie en subsidieaanvragen”, aldus directeur Hordijk. Het IMK geeft in meer dan de helft van de gemeenten advies, op verzoek van een individuele gemeente, aan noodlijdende ondernemers. Stichting 155 is een aantal jaar geleden door IMK opgericht als platform en helpdesk voor ondernemers die in de problemen zitten of dreigen te komen. Vroegsignalering is een kernbegrip in de aanpak van Stichting 155.

Het IMK en Stichting 155 gaan de komende tijd in gesprek met politici en oud-politici van verschillende partijen om de resultaten te bespreken en de mogelijkheid te verkennen in een volgende kabinet zo’n minister aangesteld te krijgen. In enkele Westerse landen zijn al bewindslieden met het kleinbedrijf als belangrijk onderdeel van hun portefeuille. De bekendste voorbeelden zijn Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

