Nederlandse app Blybahn wil af van ‘doomscrollen’: ‘Social media zijn entertainmentfabrieken geworden’

Na Hyves leek het hoofdstuk Nederlandse sociale netwerken wel gesloten. Toch probeert ontwikkelstudio Zooma het opnieuw met Blybahn, een app die bewust afstand neemt van de manier waarop grote platforms als Instagram en TikTok werken. Oprichter Tim Griffioen wil social media terugbrengen tot de kern: geen eindeloze algoritmes, maar gewoon zien wat je vrienden en familie doen.

„Het zijn entertainmentfabrieken geworden van snelle influencerfilmpjes en AI-video’s.”

Tim Griffioen van de Leidse ontwikkelstudio Zooma zag de ontwikkeling van social media de afgelopen jaren met lede ogen aan en besloot: dan bouwen we zelf wel iets beters. Volgens hem is er iets fundamenteel veranderd aan sociale platforms, die inmiddels een grote invloed hebben op jonge gebruikers.



„Die platforms verdienen in de basis hun geld door je zo lang mogelijk in de app te houden, zodat ze advertenties of data kunnen verkopen”, zegt Tim in De Ondernemer Live. „Toen Facebook of Hyves begon, ging het erom dat je kon zien wat je vrienden of familie deden. Dat je reageerde op een vakantiefoto of een mislukte taart. Dat gevoel is er eigenlijk een beetje uit verdwenen.”



Doomscrollen komst steeds vaker voor. Beeld: Shutterstock

Met Zooma actief in 26 landen

Dat gevoel moet dus terug. De app Blybahn werkt daarom anders dan de meeste sociale platforms. Zo stopt de tijdlijn na een beperkt aantal berichten. „Je feed eindigt gewoon. Na ongeveer 25 posts ben je bij en kun je weer verder met je dag.” Ook het posten zelf is beperkt. Gebruikers kunnen één moment per dag delen, een zogeheten daily joy. Tim: „We willen dat mensen delen wat hen echt blij heeft gemaakt die dag, niet wat het meeste bereik oplevert.”

Zooma | Blybahn, een app die bewust afstand neemt van de manier waarop grote platforms als Instagram en TikTok werken.

Tim is niet nieuw in de wereld van sociale apps. Met Zooma bouwen hij en zijn team al jaren apps voor studentenverenigingen en muziekfestivals, inmiddels in 26 landen. Bovendien zijn veel van de ontwikkelaars zelf ook ouders van tieners. De optelsom was snel gemaakt. „Wij zien wat er gebeurt in de markt”, zegt de ondernemer. „En toen dachten we: waarom proberen we niet gewoon een Nederlands alternatief te maken voor die grote platforms?”



De naam van de app komt voort uit een verspreking van zijn dochter. „Mijn dochter noemde de glijbaan in een speeltuintje altijd ‘de blijbaan’. Die naam bleef hangen.”

Geen advertenties als verdienmodel

Waar veel sociale netwerken draaien op advertenties, kiest Zooma een andere route. Een voorbeeld is een nieuwe functie: Blybahn Postcards. Daarmee kunnen gebruikers van een foto uit hun feed met een paar klikken een echte ansichtkaart maken. „Van social feed naar voordeurmat”, zegt Tim Griffioen. „Je stuurt bijvoorbeeld een vakantiefoto meteen als kaart naar je oma.”



De gebruiker betaalt daarvoor een klein bedrag, waar Blybahn een commissie op krijgt. Over die functie is Zooma ook in gesprek met PostNL, dat mogelijkheden ziet om het versturen van ansichtkaarten via de app op grotere schaal te organiseren.

Social media voor kinderen

Een tweede pijler is een aparte omgeving voor kinderen. Ouders kunnen daar een account voor hun kind aanmaken dat gekoppeld is aan hun eigen profiel. „Mijn oudste dochter van zestien laat mij natuurlijk niet meer meekijken in haar social media”, zegt Tim. „Maar mijn jongste dochter zou ik best een veilige omgeving willen geven waar ze met vriendjes kan delen wat ze doet.”

Voor zo’n kinderaccount betalen ouders eenmalig 2 euro.

Zooma | Met Blybahn Postcards kunnen gebruikers van een foto uit hun feed een echte ansichtkaart maken.

Volgens Tim is privacy daarbij een belangrijk uitgangspunt. „Je hoeft geen persoonlijke gegevens van je kind in te voeren. Het account hangt onder het ouderprofiel.”

Rust in plaats van dopamine

Op dit moment zit Blybahn nog in een testfase. Vooral in Leiden gebruiken studenten de app om feedback te geven. Het aantal gebruikers ligt nu nog rond de 1.200 tot 1.300.



Dat hoeft volgens Griffioen geen probleem te zijn. „Wij willen niet per se een wereldwijd netwerk worden. Wij denken meer aan micro-netwerken: families, vriendengroepen, klassen. Als twintig mensen uit jouw omgeving de app gebruiken, kan dat al leuk zijn.”

We gaan TikTok of Instagram niet wegconcurreren, dat is niet realistisch Tim Griffioen

Of Blybahn ooit kan concurreren met de grote platforms, betwijfelt Tim zelf dan ook. „We gaan TikTok of Instagram niet wegconcurreren, dat is niet realistisch. Maar als ouders straks hun kind een eerste smartphone geven en denken: dit is een veilige en rustige plek om te beginnen, dan hebben we ons doel bereikt.”

Zooma | Het team van Zooma.