Elektrische vrachtwagens staan klaar, maar laadpalen en stroom ontbreken: wachttijd loopt op tot 12 jaar

Hoge dieselprijzen en een vrachtwagenheffing die duurzame trucks beloont: voor transportbedrijven lijkt er geen beter moment om over te stappen op elektrische vrachtwagens. Toch kan dat vaak niet. Want er is geen stroom beschikbaar.

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Op dit moment rijden er in Nederland zo’n 2700 zware elektrische vrachtwagens. Dat moeten er snel meer zijn. Tegen 2030 moeten er, wat de Rijksoverheid betreft, zo’n 16.000 elektrische vrachtwagens rondrijden.



Dat moet op zich lukken. Bouwers zijn er klaar voor en er is veel interesse vanuit de markt, zegt Rob Aartsen van Transport en Logistiek Nederland tegen De Gelderlander.



Dat er veel bedrijven juist nu naar elektrische trucks kijken, is ook niet gek. Vanaf 1 juli verandert de wegenbelasting voor vrachtwagens. Bedrijven betalen niet langer voor het hebben van een vrachtwagen, maar voor het aantal kilometers dat ze rijden. Bij deze kilometerheffing geldt dat voor dieseltrucks een hoger tarief geldt dan voor elektrische vrachtwagens. Tel daar de gestegen dieselprijzen van de afgelopen maanden bij op, en het sommetje lijkt snel gemaakt.



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Tien tot twaalf jaar wachten

Maar de stroomcrisis steekt een stok in de spaken, vertelt Aartsen. Veel bedrijven krijgen geen aansluiting voor een eigen laadplek. „Als je verzwaring van je stroomaansluiting nodig hebt, moet je op dit moment zo tien tot twaalf jaar wachten. Het is echt een groot probleem voor de sector.”



Hoewel het aantal publieke laadpalen langzaam stijgt, is dat eigenlijk geen oplossing voor veel bedrijven, zegt directeur Nick Broekhuysen van Melis Logistics in Duiven. „Als je langs de weg moet laden, waar je soms zo 50 cent per kWh betaalt, dan kan het nog steeds niet uit.”

Nick Broekhuysen (midden) met twee collega’s van Melis Logistics. Foto: theo kock persfotografie

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Meer subsidies komen eraan

Dat komt omdat elektrische vrachtwagens in aanschaf zo’n drie keer duurder zijn dan vrachtwagens die op diesel rijden. „Alleen als je in staat bent dat opladen op je eigen terrein te regelen, met bijvoorbeeld zonnepanelen en een batterij, dan kan het wel gaan concurreren met diesel”, zegt Broekhuysen.

“ Vrachtwagens kunnen vaak in de nacht worden opgeladen. Als dat wordt toegestaan, is dat al voor veel bedrijven een oplossing ” Rob Aartsen Transport en Logistiek Nederland

Mogelijk wordt het elektrisch rijden de komende jaren wel iets goedkoper. Rob Aartsen van Transport en Logistiek Nederland wijst erop dat de Nederlandse overheid veel doet om het elektrisch rijden te stimuleren. Zo gaat de opbrengst van de nieuwe kilometerheffing niet naar de schatkist, maar naar subsidies om elektrisch rijden te stimuleren.

In de nacht voldoende ruimte op het stroomnet?

De problemen met het opladen zijn daarmee nog niet opgelost. Aartsen pleit er daarom voor om transportbedrijven meer ruimte te geven op het stroomnet. „Het energienet is maar een paar uur per dag maximaal belast. En die vrachtwagens kunnen vaak in de nacht worden opgeladen. Als dat wordt toegestaan, is dat al voor veel bedrijven een oplossing.”



Netbeheerder Liander bevestigt dat het op dit moment vaak ‘nee’ moet verkopen aan transportbedrijven. De oplossing van het laden in de nacht is geen gekke gedachte, stelt een woordvoerder. „Laden buiten de piekuren helpt om het net efficiënter te benutten en kan ruimte creëren.” Of het technisch meteen mogelijk is, is echter de vraag. „Nachtelijk laden vraagt om goede planning en soms aanpassingen in de bedrijfsvoering.”

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Net op tijd

Melis heeft op dit moment twaalf elektrische vrachtwagens rijden. Elke vrachtwagen die aan het eind van zijn levensduur is, wordt in principe vervangen door een elektrisch exemplaar, zegt Broekhuysen. „Wij hebben het geluk dat we voor ons nieuwe pand op tijd een aanvraag voor verzwaring van het stroomnet hebben aangevraagd. Je weet dat als je dat nu moet doen, het niet goed komt.”



Dit artikel is geschreven door Albert Heller voor De Gelderlander.