Enschedese ondernemers doen goede zaken op Duitse verlofdag

Ondernemers in de binnenstad van Enschede konden dinsdag rekenen op vele internationale bezoekers. Anders dan in Nederland is Allerheiligen op 1 november voor de Duitse buren wel een nationale feestdag.

Lees verder onder de advertentie

Met name kledinggigant Primark had te handelen met grote drukte en lange rijen aan de paskamers en kassa’s. Ook de Enschedese horeca zag de omzet stijgen.

Internationale samenwerking

Voor de gelegenheid werd de surveillance in de binnenstad uitgevoerd door gemengde koppels van Duitse en Nederlandse agenten. Politie Enschede laat op Facebook weten met de samenwerking actief bij te dragen aan de klantgerichtheid naar Duitse bezoekers.