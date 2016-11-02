Enschedese ondernemers doen goede zaken op Duitse verlofdag

Lees verder onder de advertentie
Met name kledinggigant Primark had te handelen met grote drukte en lange rijen aan de paskamers en kassa’s. Ook de Enschedese horeca zag de omzet stijgen.
Internationale samenwerking
Voor de gelegenheid werd de surveillance in de binnenstad uitgevoerd door gemengde koppels van Duitse en Nederlandse agenten. Politie Enschede laat op Facebook weten met de samenwerking actief bij te dragen aan de klantgerichtheid naar Duitse bezoekers.
Lees verder onder de advertentie