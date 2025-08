Lees verder onder de advertentie

Roland Palmer deelde de tulpen woensdagochtend 30 juli zelf uit aan de eerste klanten die de heropende Blokker in het Amsterdamse winkelcentrum Brazilië wat schichtig binnentreden, schrijft het Parool.

Het is eigen zaak nummer veertig. De laatste van de golf winkelopeningen die half juni startte, toen Palmer de eerste twaalf zaken opende. Vooralsnog is het daar eventjes mee gedaan, alhoewel er volgens de Blokkerredder de komende weken nog ‘één of twee’ zaken bijkomen.

Daarnaast hebben 12 van de 45 zelfstandige winkelondernemers, die ondanks het faillissement al die tijd zelfstandig met Blokker zijn doorgegaan, zich bij de doorstart aangesloten. Dat zijn er minder dan gedacht.

Ik geef het je te doen, een faillissement voor je kiezen krijgen, zelfstandig overeind proberen te blijven en dan de keuze moeten maken hoe je verdergaat Roland Palmer Blokker

Amper derde ondernemers durfde doorstart aan

Dat nog geen derde van de ondernemers de doorstart aandurft, is volgens sommige kritische winkelvorsers een teken aan de wand. Maar niet voor Palmer. „Het zijn ook geen afhakers,” zegt hij in de krappe personeelsruimte van de nieuwe vestiging, „het zijn afwachters. Ik heb groot respect voor al deze ondernemers. Ik geef het je te doen, een faillissement voor je kiezen krijgen, zelfstandig overeind proberen te blijven en dan de keuze moeten maken hoe je verdergaat.”

Volgens Palmer, die Blokker eind vorig jaar uit het faillissement overnam, is met 39 ondernemers gesproken (‘de anderen hadden al besloten te stoppen’). Een deel daarvan is gepaaid door rivaal Marskramer, een ander deel gaat zelfstandig verder. „Wij hebben ze tot 15 juli de tijd gegeven. Te kort dag? We praten al sinds december met ze. Uiteindelijk moeten we een knoop doorhakken. Maar sommigen hadden liever wat meer tijd gehad om te kijken hoe het gaat.”

Blokker-redder Palmer laaiend enthousiast

Of en hoeveel spijtoptanten er op termijn zullen zijn, durft Palmer niet te zeggen. „Maar als blijkt dat de twaalf franchisehouders die wel meegaan laaiend enthousiast zijn, zal een aantal afwachters ons wellicht alsnog benaderen. We blijven ook met ze in gesprek. Wij zijn niet boos. De deur staat altijd open.’’

Ook met nu 52 zaken is de doorstart volgens Palmer een succes. „Het is na net een maand nog te vroeg om er iets van te zeggen, maar de omzet tot nu toe is bemoedigend en boven verwachting. Alleen: de echte weken die in de winkelwereld tellen, liggen in het najaar.”

Waar het wel aan schort – bewust ook, benadrukt Palmer – is assortiment. „We zijn opengegaan met het aanbod dat we op dat moment konden regelen. Wekelijks voegen we nieuw aanbod toe.”

„Daarom is het ook zo belangrijk dat we nu open zijn, omdat klanten ons vertellen wat ze missen. Elke winkel houdt voor ons bij waar naar wordt gevraagd. Die informatie komt wekelijks naar het hoofdkantoor en dan gaan wij ermee aan de slag.”

Eerst gaan we in het najaar alles evalueren: de winkels, het assortiment, logistiek. Kijken wat er goed gaat en wat beter kan Roland Palmer Blokker

Verslikt in vliegenmeppers

Zo zijn razendsnel ‘wiswasdoekjes’, wegwerpdoekjes om de vloer te poetsen, toegevoegd. „Bij een winkelopening kwam een klant naar míj toe, want ik was de grote baas, met een lijstje van haar acht vriendinnen en hoeveel doekjes ze nodig hadden.”

Koffiefilters bleken een andere omissie. En Blokker heeft zich verslikt in de vliegenmeppers, die volgens Palmer ‘erg populair zijn’. „Vooral die elektrische. Blijkbaar willen mensen ook een belevenis als ze een vlieg meppen.”

Net zo goed wordt nu gepraat over de toevoeging van Philipsproducten, zowel voor persoonlijke verzorging als voor de keuken. „Klanten misten merkproducten. Zo hebben we nu ook een koffiezetter van Braun terwijl ons eigen merk koffiezetters ook te koop is. Mensen willen die keuze.”

Groei van assortiment

Palmer wil het geen pas op de plaats noemen, maar met de opening woensdag is het dit jaar even over met de uitrol van het nieuwe Blokker. „Eerst gaan we in het najaar alles evalueren: de winkels, het assortiment, logistiek. Kijken wat er goed gaat en wat beter kan.”

Dat is geen moment voor een ‘go’ of ‘no go’ bezweert hij. „Dat moment zijn we allang voorbij. De doorstart is al een succes. Die evaluatie bepaalt alleen hoe we verder groeien, hoeveel plaatsen gaan wij openen? Hoeveel assortiment voegen we toe? Hoe gaat het met de franchisers?”

„Als het oordeel goed uitpakt, gaan we volgend jaar weer verder met openingen. We hebben een lijst met tweehonderd mogelijke vestigingsplekken. Er zijn gewoon locaties waar een Blokker móét zitten.” In 2026 heropent Blokker ook online de winkeldeuren.

Iedereen mag van Blokker vinden wat hij wil. Wij baseren ons op de klanten Roland Palmer Blokker

Kritiek marktvorsers op Blokker

En dan is er nog de aanhoudende kritiek van sommige marktvorsers, die het nieuwe Blokker weinig kansen toedichten. Volgens hen is ruim vijftig vestigingen te weinig om te overleven – het oude Blokker had er op haar hoogtepunt 800 en gigant Action heeft er in Nederland ruim 400.

Een groter aantal vestigingen biedt volgens de critici de inkoopkracht en dus lage prijzen die Blokker ontbeert. Daarbij gaan ze voorbij aan het feit dat concurrent Marskramer het met zestig Nederlandse zaken ook goed doet.

25 mensen op het hoofdkantoor

Palmer: „Iedereen mag van Blokker vinden wat hij wil. Wij baseren ons op de klanten. Als die terugkomen, vinden ze Blokker goed. Als die zeggen dat ze iets missen, zijn ze bij de winkel betrokken. Dat zegt mij meer dan een winkeldeskundige.”

„We zijn heel wendbaar met onze kleine organisatie met 25 mensen op het hoofdkantoor. Bij grote retailers moet zo’n keuze voor schoonmaakdoekjes eerst langs allerlei managers; dat duurt maanden. Wij regelen dat in twee weken.”