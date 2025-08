Faillissement Rivièra Maison blijkt goudmijn voor Henny: ‘Al 50 procent meer omzet dan vorig jaar’

Woonwinkel Maison Nijmegen van Henny van Straaten heeft in juli de beste verkoopmaand in veertien jaar gehad. „Ik heb na de Vierdaagse al mijn medewerkers op vakantie laten gaan, want normaal is het dan heel rustig. Maar in mijn eentje heb ik het drukker dan ooit. Mijn vrouw gaat me nu helpen.”

De drukte heeft alles te maken met de recente ontwikkelingen rond het merk Rivièra Maison. Na het faillissement in juni is de onderneming overgenomen door Dutch Interior in Barneveld. Die heeft besloten alleen als groothandel nieuwe meubels en accessoires van het merk te gaan verkopen en nieuw te gaan ontwikkelen. De webshop en vrijwel alle eigen winkels zijn inmiddels gesloten, ook die in Arnhem.

Maar Maison Nijmegen van Henny van Straaten is sinds vier jaar een zelfstandig bedrijf en is alleen nog dealer van Rivièra Maison, naast andere merken. Hij is dus veel concurrenten kwijtgeraakt. Nieuwe klanten uit heel Nederland en het buitenland, vooral Duitsland, weten hem nu te vinden. „Ik heb dit jaar al 50 procent meer omzet dan vorig jaar”, vertelt Henny in de Gelderlander.

Henny is erg gelukkig met de nieuwe eigenaar. „Dutch Interior is een goede partij, met andere merken als By-Boo en Sevn. Ik had het laatste halfjaar veel problemen met levering van spullen, omdat er een flink aantal containers klaarstonden in de haven. Maar omdat Rivièra Maison niet kon betalen, bleven ze daar staan.”

Containers in haven opgekocht

‘Dutch Interior is erin geslaagd om een zeer groot aantal containers, die vast stonden in de haven, te kopen’, meldt Henny nu op zijn website. ‘Nadat de inhoud van de containers is verwerkt, geregistreerd en opgeslagen, wordt bekeken welke klantorders daarmee uitgeleverd kunnen worden. Daarnaast zijn er nieuwe containers onderweg.’

Voor klanten van Maison Nijmegen die wachten op hun bestelling is dat goed nieuws. Eerder kocht Henny ook al negentien pallets vol spullen van de curator uit de failliete boedel van het merk. „Die moeten allemaal nog uitgezocht worden. Dat wordt een hele klus. Ik ben hard op zoek naar extra medewerkers.”

Niet alle Rivièra Maison-klanten die in de Nijmeegse winkel komen zijn overigens tevreden. Henny: „Er zijn alleen dit weekend nog drie winkels open in de Randstad en die stunten met kortingen van 50 procent en meer. Sommigen denken dat ze die korting hier ook krijgen en worden boos als ze horen dat ik geen eigen winkel van Rivièra Maison ben. Hoe duidelijk ik het ook uitleg. Iemand stak bij het weggaan zelfs zijn middelvinger op.”

Rivièra Maison gaat door zonder winkels en webshop

Rivièra Maison, dat sinds 1985 in handen was van ondernemer Henk Teunissen, was jarenlang een begrip in huiselijkheid en interieurdecoratie. Het merk stond bekend om zijn rieten manden, houten meubels en persoonlijke decoraties met teksten zoals ‘Home is where the heart is’. In juni werd duidelijk dat de verliezen opstapelden, waarna het bedrijf faillissement aanvroeg.

Onder de leiding van Dutch Interior maakte Rivièra Maison afgelopen juli een doorstart, maar zonder webshop en fysieke winkels. „We zijn goed in ons werk met het importeren en exporteren als groothandel, niet in de retail van de meubelkant”, zei commercieel directeur Eric Zwanikken daarover in een eerder interview.