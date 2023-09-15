EU laat Oekraïens graan weer toe in ruil voor maatregelen Kyiv

De Europese Commissie trekt de importbeperkingen voor Oekraïens graan in. Oekraïne neemt zelf maatregelen om te voorkomen dat zijn goedkope tarwe, maïs, koolzaad en zonnebloempitten zich in aangrenzende EU-landen ophopen en daar lokale boeren in de knel brengen.

De commissie verbood afgelopen voorjaar dat Oekraïne deze landbouwproducten in Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije zou afzetten. Wel mochten ze verder worden vervoerd naar andere delen van Europa en de wereld. Maar de maatregel moest tijdelijk zijn om het al zo geplaagde Oekraïne én de gezamenlijke Europese markt niet te schaden. De invoerbeperkingen zouden daarom 15 september aflopen, al stribbelden vooral Polen en Hongarije tegen.

Warschau en Boedapest hebben de afgelopen dagen al verklaard dat zij zelf de Oekraïense producten hoe dan ook zullen blijven weren. De commissie, die over de handel gaat, heeft steeds gezegd dat zulk eigenhandig optreden niet mag.