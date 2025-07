Ondanks investering van meer dan 1 miljard euro staan steeds meer bedrijven in de wachtrij voor stroom

Ruim 9.000 zakelijke klanten van netbeheerder Enexis staan momenteel in de wachtrij voor een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting, ondanks recordinvesteringen in het elektriciteitsnet. Dat zijn er ruim duizend meer dan vorig jaar. Omdat het stroomnet in veel plaatsen vol zit, groeit de kans op overbelasting en storingen.

Netbeheerders steken honderden miljoenen in de uitbreiding van het stroomnet, maar stuiten daarbij op verschillende knelpunten. Het probleem draait om ruimtegebrek, een tekort aan technisch personeel, complexe vergunningsprocedures en beperkingen door stikstofregels, meldt Enexis, actief in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

Steeds meer maatregelen door overvol stroomnet

Enexis liet eerder weten dat er op sommige locaties steeds meer maatregelen nodig zijn om overbelasting te voorkomen en, in het uiterste geval, afschakeling van klanten te voorkomen. Dit komt vooral voor op heel zonnige dagen, wanneer veel elektriciteit wordt teruggeleverd door zonnepanelen en weinig elektriciteit wordt afgenomen.

Enexis investeerde in de eerste jaarhelft 889 miljoen euro, voornamelijk in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Dit is 241 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst van de netbeheerder bedroeg 192 miljoen euro, 70 miljoen meer dan vorig jaar.

195 miljard investering voor overvol stroomnet

Uit een eerder onderzoek van meerdere Haagse departementen kwam naar voren dat de kosten voor het gebruik van het stroomnet hard zullen oplopen de komende jaren. Gemiddeld kunnen deze kosten voor huishoudens in 2040 tot 700 euro meer bedragen dan nu. Naar schatting zijn tot 2040 investeringen van in totaal 195 miljard euro nodig om het stroomnetwerk uit te breiden en te verzwaren, staat in het onderzoek van afgelopen maart.

Ook netbeheerder Stedin, actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht, ziet de wachtlijsten langer worden. De maatregelen die momenteel worden genomen om de stroomproblemen op te lossen, zijn volgens Stedin niet genoeg. „Er is veel meer nodig om te komen tot een robuust energiesysteem”, stelt de netbeheerder. Stedin investeerde in het afgelopen halfjaar 610 miljoen euro in de uitbreiding en versterking van het energienet, 18 procent meer dan vorig jaar.

