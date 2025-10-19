Voorbeeld voor horeca in Nederland? Starbucks zet in op AI: sneller en eenvoudiger koffie bestellen

Starbucks bereidt zich voor op een technologische revolutie die de manier waarop klanten hun koffie bestellen compleet zal veranderen. De twee magische letters: AI.

Tijdens de Dreamforce-conferentie in San Francisco kondigde Starbucks-CEO Brian Niccol aan dat zijn koffieketen volop investeert in kunstmatige intelligentie (AI). Met een innovatieve AI-assistent, genaamd green dot, wil Starbucks het bestelproces versnellen en wachttijden aanzienlijk verkorten.

Sneller en eenvoudiger koffie bestellen

Stel je voor: je bestelt je favoriete koffie alsof je met je smartphone praat. Dat is precies wat Starbucks met green dot mogelijk wil maken. Klanten kunnen dan via spraak of de Starbucks-app aangeven wanneer ze hun koffie willen ophalen. De slimme AI voorspelt vervolgens wat je waarschijnlijk wilt bestellen op basis van je eerdere keuzes, je locatie en zelfs het tijdstip van de dag. Hierdoor kan de koffieketen beloven dat je bestelling binnen vier minuten klaarstaat; een grote verbetering ten opzichte van de huidige wachttijden.

Onze barista’s blijven de ziel van onze winkels Brian Niccol CEO Starbucks

Maar: mensen blijven centraal staan

Hoewel technologie een grotere rol gaat spelen bij Starbucks, benadrukt CEO Niccol dat de menselijke touch niet verloren mag gaan. „Onze barista’s blijven de ziel van onze winkels,” zei hij tijdens de Dreamforce-conferentie. De nieuwe technologie is dan ook bedoeld om medewerkers te ondersteunen, zodat zij meer tijd hebben voor persoonlijke service en het creëren van een unieke klantbeleving.

Lees ook - ook dit is Starbucks anno 2025, een vertrekpremie voor wie niet naar kantoor wil

Investering: 1 miljard dollar

Het AI-project maakt deel uit van een bredere herstructurering binnen Starbucks, waarbij in totaal 1 miljard dollar wordt geïnvesteerd. Naast de technologische innovatie wil het bedrijf het menu vereenvoudigen en de winkels een moderne uitstraling geven. Tegelijkertijd worden honderden minder goed presterende vestigingen gesloten, terwijl wereldwijd duizend nieuwe winkels volgens het ‘Green Apron Service’-model worden geopend. Dit model richt zich op een combinatie van efficiënte technologie en persoonlijke service.

Slimmere verdeling van bestellingen

Een andere AI-tool, Smart Q, wordt ontwikkeld om bestellingen nog beter te verdelen tussen drive-thru’s, mobiele apps en balies. Door deze mix van technologie en menselijkheid hoopt Starbucks niet alleen de efficiëntie te verbeteren, maar ook de klanttevredenheid en merkloyaliteit te vergroten.

De vraag is nu: hoe reageren klanten op de AI-barista’s en slimme tools? Het antwoord zal blijken wanneer de eerste vernieuwde winkels hun deuren openen.