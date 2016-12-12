Facelift voor pand startende ondernemers Roosendaal

Het pand voor startende ondernemers in de ambachtelijke en industriële sector aan de Leemstraat in Roosendaal wordt de komende maanden ingrijpend verbouwd. Er komen in totaal 11 werkvertrekken, een gezamenlijke ruimte en gratis parkeergelegenheid, zo meldt BN DeStem.

Lees verder onder de advertentie

Juist voor starters in de maakindustrie is het lastig om een betaalbaar onderdak te vinden. Zij hebben gemiddeld meer vierkante meters nodig dan ondernemers op kantoor. Behalve voor het maken van bijvoorbeeld ambachtelijke meubelen is er ook ruimte voor opslag nodig.

Voorzieningen

Grote panden op bedrijventerreinen zijn voor deze starters onbetaalbaar. Sinds 2015 is het pand aan de Leemstraat al in gebruik voor starters, maar het is wat betreft voorzieningen en uitstraling niet meer van deze tijd. De (her)opening is rond medio april 2017.

Lees verder onder de advertentie

Foto: Thinkstock